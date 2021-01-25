İBB Meclisi’nden Sarı: Valilik İBB hizmetlerine rakip ‘Açık kapı’ hizmeti başlatmış, devlette kıskançlık olur mu?

İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti Grubu’nun sözcüsü Dr. Suat Sarı, “İstanbul Valiliği billboardlara dünya kadar para harcamış, İBB’nin Beyaz Masa’sı gibi ‘Açık Kapı’ diye bir hizmet başlatmışlar. İBB’nin yaptığı yardımları görüp biz de varız diyorlar. Devlette kıskançlık olur mu?” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki İYİ Parti Grubu’nun Sözcüsü Dr. Suat Sarı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Sarı, İstanbul Valiliği'nin başlattığı 'Açık Kapı' uygulamasını 'Devlette kıskançlık olur mu?' sözleriyle eleştirdi:



“İstanbul Valiliği 'Açık Kapı' diye bir proje başlatmış. İstanbul'daki billboardlara da dünya kadar para harcanmış. ''Açık Kapı'' ile İBB'nin ''Beyaz Masa'' operasyonuna aynı tarzda bir rakip operasyon getiriliyor. ‘Bizi arayın biz size yardım edeceğiz’ şeklinde. İBB'nin bu yaptığı birçok yardıma yönelik ‘biz de varız, biz de yapacağız’ diyerek bir kıskançlık var, ama devlette kıskançlık olmaz. Burada esas neden şu; bütün gelişmiş ülke kentlerinde otoriteler tektir. Ulaşımda da trafikte de tektir, kent yoksulluğu ile ilgili de tektir. Devlet denetler ve yardım eder. Bizim burada ise bu operasyonlara ortak olma adına çok komik uygulamalar var. İstanbul'un bütün billboardlarında, ''Valilik açık kapı ile hizmetinizde'' diye reklamlar yapılmaya başlanmış durumda. Bu hizmete talip olmuş valilik. Valiliğin yapması gereken onlarca yüzlerce iş var ki bunun en çarpıcı örneği valilik, İstanbul'da kademeli mesai saati uygulamasını başaramadı. O yüzden toplu ulaşımda yığılmalar var. Valilik bunları halletmeli ama bu gerçekleşmedi. Konsantrasyonunu İBB'nin yaptığı hizmetleri paylaşmaya harcayacağına kentin daha önemli sorunlarına odaklansa daha iyi olur diye düşünüyorum.”