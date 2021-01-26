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    Akşam Postası

    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı: Ayçiçek yağının fiyatı değil, bulunuyor olması önemli

    Akşam Postası
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    Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı, ayçiçek yağındaki artışla ilgili “Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Fiyat 75 lira değil 59 lira dolayında...” dedi.

    Marketlerde fiyat artışlarının sembolü haline gelen ayçiçek yağındaki yükselişi Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.  Büyükhelvacıgil, “Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Fiyat 75 lira değil 59 lira dolayında...” dedi.

    Tahir Büyükhelvacıgil’in Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları ve sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

    Atilla Güner: Biz ay çiçek yağında kendimize yetemiyor muyuz?

    • Maalesef uzun yıllardır ayçiçek yağını ithal etmek zorunda kalıyoruz. 2019’da rekoltemiz 1.5 milyon ton civarındaydı, bu yıl 1.3 milyon oldu. Asgari olarak 2.5 milyon ton lazım. Biz dünyanın bir numaralı ayçiçek ithalatçısı bir ülkeyiz. 2020 Mayıs ayında 690 Dolar olan ham yağ fiyatları bugün itibariyle 1325 civarında. Dolar düşse de bir şey ifade etmiyor çünkü ürünün değeri yükseldi. Dünyada emtia fiyatları artıyor, birçok insan emtia'ya yöneldi. Uzun yıllar fiyatlar 25 lira civarındaydı ve bu bir başarıydı.

    Atilla Güner: Ama küçük bir artıştan bahsetmiyoruz dolar düşmesine rağmen yüzde 100’den fazla bir fiyat artışı var?

    • Mühim olan bir ürüne insanların ulaşabiliyor olması. Fiyat önemli ama bence ikinci derecede önemli. Avrupa'da, Amerika'da birçok ülke vatandaşları ürüne ulaşamadılar. Bizim raflarımızda bu ülkenin kıymetli tüketicileri çok rahat ürüne ulaşabildiler, her an satın alabildiler.

    Atilla Güner: Sanki 25 lirayken 26.5 olmuş onu konuşuyoruz gibi. 75 lira fiyattan bahsediyoruz. Dinleyenler bir çözüm duymak istiyor canları yanmış...

    • Marketlerde ay çiçek yağı 75 lira değil 59 lira bir kere. Marketlerin giriş fiyatlarına göre, kar oranlarına göre farklılık olabilir. Yağ, un ve şeker temel gıda maddesi olduğu için hiçbir şekilde üretimden tüketiciye giden kanallarda da en uygun imkanlarla sunulur. Bir market belki 20 bin çeşit ürün satıyor ama en az karla sattığı ürünler yağ, un ve şekerdir
    • 20-25 yıldır hiç böyle bir süreç yaşamadık. Dünya inanılmaz bir süreçten geçiyor. Her ülke öncelikle kendi yurttaşının ihtiyacını karşılıyor, bizim ülkemiz de onu yaptı. Ayçiçekteki ithalatı kolaylaştırmak için vergilerdeki düzenlemeler, ihracattaki ve ithalattaki kolaylıklar olmak üzere her türlü kolaylığı sağladı ülkemiz. İnanılmaz barajlar yapıldı, hükümetimize teşekkür ediyoruz. Nasıl pandemi sürecinde şehir hastaneleri bize büyük katkı sağladıysa bu barajlar da sulamada çok faydalı olacak. Bakanlığımız bu konuda çok çalışıyor. 
    Etiketler:
    fahiş fiyat, Fiyat, Koronavirüs, Yağ, ayçiçeği yağı, Ayçiçeği
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