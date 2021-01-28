Milli Görüş’ü yakından izleyen Fehmi Çalmuk: Saadet’in Cumhur İttifakı’na yakınlaşmak için 4 şartı var

Oğuzhan Asiltürk’ün “Erdoğan ziyareti sırasında İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılacağını kesin olarak söyledi” sözlerini gazeteci-yazar Fehmi Çalmuk RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Ruşen Çakır ile “Recep Tayyip Erdoğan bir dönüşümün hikayesi” isimli kitabı 2001’de yayınlanan Fehmi Çalmuk’un Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamaları şöyle:

'İstanbul Sözleşmesi rahatsızlığı var'



“İstanbul Sözleşmesi mevzunu, ben iki hafta önce 'Oğuzhan abi ben geldim' başlıklı yazımda kulis haber olarak dile getirdim. Oğuzhan beyin bir televizyon kanalında açıklamasıyla bu tekrar bu noktaya geldi. Saadet Partisi'nin bu konudaki rahatsızlığı yeni değil. Ak Parti içinde de İstanbul Sözleşmesi'nden doğan sıkıntılarla ilgili rahatsızlık yeni değil.

'Saadet, Millet İttifakı'nda değil'

Oğuzhan Asiltürk ile Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın bağımsız adaylığından bu yana yanıbaşında olan iki siyasi. Aynı zamanda Asiltürk ile Karamollaoğlu dünür. Birinin oğlu, birinin kızını aldı. İkisinin arkadaşlığı kadim bir arkadaşlık. Oğuzhan beyin bir siyasi angajmanı, yapısı var. Kadife eldivenin içinde o nazik üslubun içinde sert yumruk. Oğuzhan bey son açıklamasında ''Milli Görüş’ün liderine gelmiş'' diyor. Oğuzhan Asiltürk milli görüşün lideri, Temel Karamollaoğlu Saadet Partisi Genel Başkanı. Saadet Partisi, Millet İttifakı'nın içinde seçime girmedi, CHP ile 2-3 Milletvekilliği üzerinde anlaşma yaptı. Temel Beyin Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerle yaptığı görüşme fazlalığı bu partinin Millet İttifak'ı cephesinde olduğunu gösteriyor.

'Milli Görüş'ün lideri Asiltürk'

Tayyip Erdoğan 2001 yılında rahmetli Necmettin Erbakan'ın, ''yeni muhitin hayırlı olsun Tayyip'' sözlerinden sonra AK Parti'yi kurdu. O gündür Tayyip Erdoğan'ın siyasi söylemlerine, siyaset yapma faktörlerine baktığımız zaman Milli Görüş gömleğini kimi zaman çıkaran kimi zaman da o gömleği sıkı sıkı giyen bir fotoğraf ortaya çıktı. Benim yazımın başlığı 'Oğuzhan abi ben geldim' ifadesinin anlamı şu, zaten baba evine geliyor. Oğuzhan bey diyor ki, ''Forsunu bir kenara bırakmış Milli Görüş’ün liderine geliyor'' diyor. Abi kardeş muhabbetinde eski bıraktığı evine Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Gelirken de tüm unvanlarını ve forsunu bırakarak bu davanın yetiştirdiği bir siyasi kimlik olarak baba evine geldiğini ifade ediyor. Bu ilişki Türk siyasetinde birden bire bombardıman etkisin yapmasının sebebi bu. AK Parti le Saadet Partisi arasındaki ilişki her ne kadar aynı kaynaktan beslenseler de çok ciddi çatışmalara neden olan bir yapıydı.

'Erdoğan'ın manevrası başarılı'

Erbakan'ın geçmişinde yazdığı cezalar, Fazilet Partisi'nin kapatılması daha sonraki süreçte girdikleri polemik ama şimdi Erdoğan usta bir manevrayla bunların hepsini bertaraf edip Millet İttifakı'nın muhtemel içinde görülen Saadet Partisi'ni oradan koparıp kendi yanına alabilmek için bir hamle yaptı. Kamuoyunda bu kadar tesirli olması da gösteriyor ki Tayyip Erdoğan'ın çok başarılı olduğunu görüyoruz. Erdoğan, cuma namazından sonra ''bizi terörle mücadelede yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum'' dedi. Erdoğan'ın bu görüşmeyi verdiği önemi gösterir. Saadet, ‘Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti genel başkanı olduğu model değişmeli’ diyor, ‘İstanbul Sözleşmesi değişmeli’ diyor, ‘siyasi partiler kanunu değişmeli’ diyor. İstanbul Sözleşmesi kadar önem verdiği ‘zinayı suç sayan kanun yeniden gelmeli’ diyor.