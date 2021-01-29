ABD'den kritik 'çift maske' uyarısı

Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Ayşegül Aydoğan, Kovid-19 konusunda doğru ve yanlış haberler konusunda herkesin çok dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Ayşegül Aydoğan, RS FM'de yayınlanan Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk oldu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC), yaygın olarak görülen mutant virüs nedeniyle 'çift maske' kullanma önerisinde bulunduğu bilgisini paylaşan Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğru haber, şehir efsanesi değil. Kapalı alanlarda özellikle sıklıkla maskenin değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Markete girdiyseniz mümkünse 10 dakikada çıkın en fazla 20 dakika kalın gibi uyarı var, uçaktaysanız birkaç saatte bir değiştirin gibi. Bu bilgileri çok fazla sorgulamadan içselleştirmemiz gerekiyor. Sağlık haberinin de bu mesajı vermesi gerekiyor. Çok fazla karıştırmadan, çok fazla teknik bilgiye girmeden aktarmak gerekiyor."