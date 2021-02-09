Kahramanmaraşlı çiftçi Yakup Konan'dan Mahir Ünal'a 'iPhone' yanıtı: Üreticinin telefonuyla siyaset olmaz

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, katıldığı bir TV programında “Kahramanmaraşlı bir çiftçi gördüm ‘bizi bitirdiniz’ dedi. Ama cebinde iPhone6 vardı” demişti. Maraşlı üreticilerin sesi olmak için geçen yıl traktörüyle Ankara’ya gitme girişiminde bulunan çiftçi Yakup Konan bu sözleri RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. İşte Konan’ın açıklamaları:

'24 ay taksitle telefon alamaz mıyız?'



“Mahir Bey’in bahsettiği kişi kim bilmiyoruz. Bugün herkes onu arıyordu. Gazeteciler de aradılar ama kim bilemiyoruz. Ben daha önce üreticinin sorunlarını dile getirmek için Ankara’ya gitmek istedim ancak izin çıkmadı. Vatandaş olarak, üretici olarak hem kendi hakkımızı hem de tüketicilerin hakkını sesini duyurmak isteyecektim. Mahir Ünal’ın dediği şu: Üreticinin iPhone telefonu var. Kazanıyorlar ama yalan söylüyorlar demeye getiriyor. Özür dilemesini beklerim ben. Türkiye hangi devirde yaşıyor ki akıllı telefon kullanmasın? Üretici 24 ay taksitle akıllı telefon alamaz mı? Kendilerinin telefonu acaba kaç liralık.. Üreticinin telefonuyla siyaset olmaz. Burada üreticinin üzerine bir algı oluşturuluyor.”