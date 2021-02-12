Avukat Figen Çalıkuşu: Kutsallık gibi elverişli bir maymuncukla bize zehirli bir iklim dayatılıyor

Avukat Figen Çalıkuşu, hukukçu gözüyle yeni anayasa ve laiklik tartışmasını değerlendirerek, "Kutsallık gibi elverişli bir maymuncukla bizlere dayatılan zehirli bir iklim var. İnsanlar işsizlikle uğraşırken bu dertlere hep birlikte çözüp bulmak yerine bu kutsallar üzerinde karşı karşıya getiriliyor ve kutuplaştırılıyor" dedi.