9 yıldır sokakta yaşayan Gökhan: Keşke okuyup psikolog olabilseydim, insanlara yardım etmeyi çok isterdim

RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası haber programından Arda Acaröz, 9 yıldır hayatını sokaklarda sürdüren Gökhan Bilgiç ile konuştu.
Bilgiç'in açıklamalarından satır başları şöyle:
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"31 yaşındayım, 9 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Daha önceleri eve gidip geliyordum. Eve gittiğim süreleri de sayarsam çocukluğumdan bu yana sokaklardayım. Eskiden belediye yardım ediyordu ama koronadan dolayı artık yardım etmiyorlar. Ailem var ama beni artık kabul etmiyorlar. İnsanlara zarar vermiyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. En büyük zararı kendimize verdik. İnsanların bir kısmı yardım etmeye çalışıyor, bir kısmı şiddet uygulamaya çalışıyor. Lise birinci sınıfa kadar okudum. Çocukluktan itibaren hep insanlardan yardım bekledik, hep bir güler yüz bekledik.
'Çocuktuk, hata yaptık'
- Biz geceleri 8-9 kişi kalıyoruz. İnsanlardan yardım bekliyoruz ama hep yardım edeceğim deyip, aylarca o umutla yaşayıp, yıllar sonra o insanlarla karşılaştığımız zaman yüzümüze bile bakmayan tekme atmaya çalışan toplumun içinde yaşıyoruz. Kimseye güvenemiyoruz. Ailem Beylikdüzü'nde yaşıyor ama görüşmüyoruz. Çok nadir telefonla konuşuyoruz o da en fazla 30 saniye. 7 kardeşiz ama onlarla da görüşmüyoruz. Ailemi özlüyorum.
- Bir gün para dilenirken fark etmeden anneme denk geldim. Arkası dönük birisi vardı o an para istedim bir baktım karşımda annem. Biz çocuktuk, hata yaptık. Yine aynı düşünceyle hata yapacağımız kanaatindelerse suç onlarındır. Hukuk okumak isterdim. Savcı veya hakim olmak isterdim. Puanı çok yüksek olduğu için sonra psikoloji okuyabilirim diye düşünmüştüm. İnsanları tanımak, insanlara yardım etmek isterdim ama olmadı. Okuyarak yapamadım ama şu an beraber yaşadığım insanları dinleyerek yardımcı olmaya çalışıyorum."
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