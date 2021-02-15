9 yıldır sokakta yaşayan Gökhan: Keşke okuyup psikolog olabilseydim, insanlara yardım etmeyi çok isterdim

"31 yaşındayım, 9 yıldır sokaklarda yaşıyorum. Daha önceleri eve gidip geliyordum. Eve gittiğim süreleri de sayarsam çocukluğumdan bu yana sokaklardayım. Eskiden belediye yardım ediyordu ama koronadan dolayı artık yardım etmiyorlar. Ailem var ama beni artık kabul etmiyorlar. İnsanlara zarar vermiyoruz, hırsızlık yapmıyoruz. En büyük zararı kendimize verdik. İnsanların bir kısmı yardım etmeye çalışıyor, bir kısmı şiddet uygulamaya çalışıyor. Lise birinci sınıfa kadar okudum. Çocukluktan itibaren hep insanlardan yardım bekledik, hep bir güler yüz bekledik.