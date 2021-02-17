Doğan Cüceloğlu’nun kitabını yazan Canan Dila: 'Kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucakladı'

Kitapları ve konferanslarıyla yüzbinlerin kalbinde yer edinen Doğan Cüceloğlu’nun bilinmeyen öyküsünü kitaplaştıran Canan Dila, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Dila, Cüceloğlu'nu anlatırken "Bin kişilik bir düğün salonunda seminer veriyordu. Bin kişi daha içeri girmeye çabalıyordu" ifadelerini kullandı.