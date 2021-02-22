Samsun Tabip Odası Başkanı 'Karadeniz mutantı' korkusunu değerlendirdi: 'Karadeniz’e özel bir kısıtlama bekliyoruz'

Dr. Funda Furtun “Mutant virüs olduğunu biliyoruz o konuda bir tereddüt yok. Ama oranımız ne onu bilmiyoruz. Çünkü bütün verileri bakanlık topluyor bizimle paylaşmıyor. Karadeniz’e özel bir kısıtlama bekliyoruz” dedi.

'İstanbul'a göre kötü durumdayız'

Dr. Furtun’un Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaptığı açıklamalar şu şekilde:

“Vaka yoğunluk haritası açıklandığı zaman İstanbul, Ankara gibi nüfusun yüksek olduğu yerlere baktığımızda herkeste bir şaşkınlık yarattı. Sahada çalışanlar olarak tablonun bu kadar olduğunun farkında değildik. Kasım- Aralık aylarına göre vaka sayılarımız oldukça geriledi. Vaka sayısı 2 binlerden 300'lere kadar düştü. Ama İstanbul’a oranla daha kötü durumda olmamız, bir sıkıntı olduğunu düşündürüyor. Verilerin hepsine sahip değiliz, mutant virüs oranımız nedir, bilmiyoruz. Mutant virüs olduğunu biliyoruz o konuda bir tereddüt yok. Bir ailenin hızlı bir şekilde hastalanması veya bir apartmanın, köyün, ya da mahallenin vaka sayılarında kümülasyon bize bunu düşündürüyor. Her alınan örnekte de mutant virüs çalışılmıyor. Hastalar bize geldiğinde aldığımız numuneler önce PCR için çalışılıyor, testten şüphe duyulursa o test mutant virüs kitiyle çalışılıyor ve sekans analizi için Ankara'ya gidiyor. Bütün veriler bakanlıkta toplanıyor.”

'Seyahat kısıtlaması ya da kapanma'

Atilla Güner'in, 'Siz testi gönderdiğiniz zaman geri dönüş oluyor mu?' sorusuna Dr. Furtun şöyle yanıt verdi:

“Hayır, olmuyor. Bu konuda bir ketumluk var. Biraz daha şeffaf olmak gerekiyor. Veriler paylaşıldığı zaman insanlarımızın farkındalığı artıyor. Mutant virüs spekülatif haber yani oranlarını ne kadardır bilmiyoruz. Çünkü Tabip odalarına il pandemi kurullarında görev verilmedi. Bu konuda veri paylaşımı yok. Temsilcilerimiz kanalıyla bilgiye sahip oluyoruz. Doğu Karadeniz'in yapısı farklıdır, şehirlerde ilçeler ve köyler birbirlerine yakın mesafededir o yüzden insan hareketliliği fazladır. Bütün tedbirler ülke genelinde alındı her yerde aynı kısıtlamalar var. Özellikle hafta sonları köylerde geniş aile birliktelikleri fazla oluyor ama hangi ilçede ya da hangi mahallede daha fazla vaka var gibi bilgiler bakanlıkta mevcut. Belki seyahat kısıtlaması ya da kapanma yapılabilir. Karadeniz için farklı bir kısıtlamanın gelebileceğini tahmin ediyoruz.”