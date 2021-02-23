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    Akşam Postası

    Fırıncılar Derneği: Halk Ekmek, halkı ekmeğe muhtaç göstermek istiyor

    Akşam Postası
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    Fırıncılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) dilekçe vererek Halk Ekmek büfeleri önündeki kuyruklara ve belediyenin ücretsiz ekmek dağıtmasına itiraz etmişti. Olayın iki tarafı RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’ndaydı.

    Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “İstanbul’da 17 bin 406 aileye her gün 3 ekmeği ücretsiz veriyoruz. Halk Ekmek’in pazar payı sadece yüzde 6 bundan neden rahatsızlık duyuluyor?” dedi. İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan ise, “Büfelerin önündeki ekmek kuyrukları siyasi mesaj vermek için. Avrupa’nın hangi şehrinde böyle ucube kulübeler var? Belediye bıraksın biz günde 500 bin ekmeği bedava veririz” şeklinde konuştu.

    İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Nama sözlerini şöyle devam ettirdi:

    "Halk Ekmek 1978 yılından beri faaliyette ama ilk defa kuyruklar oluştu. Bu kuyrukların fotoğrafı birilerini rahatsız ediyor. Yoksullaştırdıkları halkın fotoğrafını görmek istemiyorlar. İtirazlar siyaset kokuyor. Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce ambalajlı ekmekler hariç sadece somun ekmek üretimi için 800 bini hiç geçmemiştir ama biz şu an günlük 1 milyon 4500 bin ekmek üretiyoruz. İstanbul'da 17 bin 406 aile her gün 3 ekmeği ücretsiz alıyor. Bunlar İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın tespit ettiği hiçbir geliri olmayan ekmeğe muhtaç aileler.

    'Asıl onlar siyaset yapıyor'

    İstanbul'da Halk Ekmek’in pazar payındaki payı yüzde 6. Fırınlarda sadece kırık, dökük ve israf edilen ekmeklerin toplamı yaklaşık 2.5 milyon. Halk ekmeğin İstanbul'da üretip sattığı somun ekmek 1 milyon 400 bine daha yeni çıktı. Pazar payı bu kadar küçükken Fırıncılar Derneği sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sataşmak, Halk Ekmek'e çomak sokabilir miyiz, bu hizmetten mahrum edebilir miyiz diye bunu yapıyor. İstanbul'da bulunan tüm ekmek büfelerini özetle kapatılmasını talep ediyorlar. İstanbul Valiliği de içinde olmak üzere çeşitli kurumlara; “yolun ortasına koyuyorlar, hijyen koşullarında satılmıyor ve biz zarar ediyoruz” diye büfelerin kaldırılmasını yönünde yazı yazmışlar. Ekmeği siyasete alet ettiğimizi söylüyorlar ama arkadaşlar siyaset yaptıklarının farkında değiller."

    İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan ise şunları söyledi:

    "İstanbul'da ekmek üreten 3 bin işletme var, bizim 550 üyemiz var. Çok ciddi manipülasyon ve kavram karmaşası var. Biz bir yere başvuru yapmadık, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na taleplerimizi içeren yazılı bir müracaat bulunduk. Vatandaşın ekmek ihtiyacının siyasete alet edilmeden karşılanmasını istiyoruz. Biz ucuz ekmek satılmasına karşı değiliz. Özgen Nama bey, Sancaktepe ilçesinin belediye başkanı adayıydı ve bula bula 39 ilçe arasından Sancaktepe'yi mi buldu da orada bedava ekmek dağıtıyor? Biz o yazımızda şöyle bir öneride bulunduk. Vatandaşa ekmek noktasında samimiysek belediye başkanımız öncülük yapsın, 'askıda ekmek' uygulamamızı daha kapsamlı hale getirelim muhtarlardan gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilsin biz de istedikleri kadar ücretsiz ekmek verelim.

    'Siyasetçiler kuyruk istiyor'

    Siyasetçiler kuyruk istiyor, görünsün istiyor. Vatandaş ucuz ekmek kuyruğunda görünsün istiyorlar. İstanbul'da 530 noktadaki Halk Ekmek büfesinde ucuz ekmek satılıyor. Buralarda izdihamlardan dolayı kuyruk oluyor, milletin ekmeğe muhtaç olduğu görüntüsü siyasilerin hoşuna gidiyor. Fırıncılar İstanbul'da 150 bin noktada ekmek satıyor. Bırakın kulübeleri 10 bin bakkalda satışa çıkın. Neden çıkmıyorlar? Çünkü orada kuyruk yok, görüntü yok. Bizim yazımızda ucuz ekmek satılmasın diye bir talep yok bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uydurması. İsterse 50 kuruşa satsın ekmeği memnun oluruz. Kamu alanının ortasına, caddenin ortasına büfeyi koyuyorlar bu İstanbul'a yakışıyor mu? Hijyen olmayan ortamlarda satılıyor. Kulübeler caddenin ortasında ucube gibi duruyorlar. Avrupa'nın hangi modern şehrinde böyle ucube kulübeler var? Bedava ekmek verilecekse biz sivil toplumuz biz yapıyoruz, belediyenin özel sektörün işini yapacak diye bir işi yok ki."

     

    Etiketler:
    Fırın, halk ekmek, Ekmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB, Atilla Güner
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