Prof. Hasan Güçlü: Üç gündür vaka sayısında artış eğilimi var, ufak bir alarm çalmak gerekiyor

Prof. Dr. Hasan Güçlü, kademeli normalleşme çalışmaları hakkında ''Varyant etkisi var, aşılama yeterli değil, bağışıklığa çok uzağız. 3 gündür vakalarda artış eğilimi var. Ufak bir alarm zili çalmak gerekiyor şu anda. Normalleşecek şehirlere diğer şehirlerden insanların gidiş gelişleri kontrol edilmeli'' açıklamasını yaptı.

Türkiye’de önümüzdeki hafta başlaması planlanan “kademeli normalleşmeyi”, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Uzmanı Prof. Hasan Güçlü RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Güçlü, “Varyant etkisi var, aşılama yeterli değil, bağışıklığa çok uzağız. 3 gündür vakalarda artış eğilimi var. Ufak bir alarm zili çalmak gerekiyor şu anda. Normalleşecek şehirlere diğer şehirlerden insanların gidiş gelişleri kontrol edilmeli” dedi.

Prof. Güçlü’nün açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

-Bazı illerimizin risk oranı yüksek. Uygulanacak politikalar yerel olmalı. Normalleşme lokal olacak. Kararları İl Hıfzıssıhha Kurulları verecek. Sadece vakaya mı bakılacak, pozitiflik oranlarına mı bakılacak bu henüz net değil. Nisan ayında Doğu bölgeleri çok kötüydü. Şimdi terse dönmüş durumda. Ama Doğu Karadeniz’deki rakamlar çok yüksek. Sokağa çıktığınızda koronalı birini görme riskiniz bazı illere göre 10 kat daha yüksek gibi oralarda. Kısıtlama kaldırılan yerlerde çevre iller de çok önemli. Başka illerden o illere yemek yemeye alışverişe gelenler olacak. Bunların da kontrol edilmesi gerekecek yoksa işler çığırından çıkacak.

'Bize özgü bir varyant olabillir'



-Varyant etkisi var, bağışıklığa çok uzağız. Ufak bir alarm çalmak gerekiyor şu anda. Son 3 gündür aktif vaka sayımız artmaya başladı. Bu iyiye işaret değil. Birkaç gün daha günlük vakalarda artış olacak gibi. Bulaşma katsayısı 1’in altında kalmalı. Şu an 1.05 ile üzerindeyiz. Bu öyle bir bela ki bulduğu delikten girecek. Varyant da geldi. Bize özel bir mutasyon da gelişmiş olabilir. Mutasyonlar daha hızlılar, daha uzun süre bulaşıcı kalıyorlar. İnce buz üzerindeyiz. Hızlı giden kamyon gibi ne kadar hızlı giderse durdurmak o kadar zor oluyor. 15 gün kapatmak çözüm olmaz. Çünkü aile içinde bulaşmalar devam ediyor. Sonra açtığınızda daha hızlı patlıyor artış hızı. Şu an en önemli önlem tedbirlere uymak.