Sosyal Güvenlik Uzmanı Tezel: Kısa Çalışma Ödeneği'nin 10 aylık süresi doldu, bundan sonrası ücretsiz izin olacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Ancak Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Uzatma olmazsa 31 Mart’ta sona erecek. Bu durumu sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.

Pandemi sürecinde başlatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' (KÇÖ) kapsamında çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 60'ını devletten alıyor. Uygulama 26 Mart 2020'de hayata geçti. Bugüne dek hep işten çıkarma yasağıyla birlikte süresi uzatıldı. Ancak alınan son kararda işten çıkarma yasağı 2 ay uzatılırken KÇÖ ile ilgili bir açıklama ilk kez yer almadı. Uzatma olmazsa 31 Mart’ta sona erecek. Bu durumu sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı:

10 ay dolduğu için KÇÖ hakkı bitti

“Kısa Çalışma Ödeneği’nin süresi bitti. Kısa Çalışma Ödeneği normalde işten çıkarılan işçinin alacağı işsizlik ödeneğinin karşılığı. O işçi Kısa Çalışma Ödeneği aldıysa ve eğer sen o işçiyi işten çıkartırsan kısa çalışma ödenekleri kadar işsizlik sigortasından düşecek. İşsizlik sigortasında işten çıkardığım işçinin, işten çıkardığım tarihten geriye doğru 3 yıllık süre içinde 600 günü varsa 6 ay, 900 günü varsa 8 ay, 1080 gün var ise 10 ay işsizlik ödeneği alma hakkına sahip. Kısa Çalışma Ödeneği de işsizlik ödeneğinin önüne geçiyor. Sanki o kişiyi işten çıkarmışız gibi Kısa Çalışma Ödeneği veriliyor ama 10 ayı geçtiğimiz için çalışıyor görünüp çalışamayanların işsizlik ödeneği alma hakkı olmayacak. Yani Kısa Çalışma Ödeneği alma hakkı da kalmadı.”

Ücretsiz izne çıkarma söz konusu olacak

“Böyle bir durumda ücretsiz izne çıkarma söz konusu olacak, o zaman da 1400 lira verecekler. Kısa Çalışma Ödeneği diye işçilere verilen para aslında kendi paraları, kendi işsizlik ödenekleri yani devletin cebinden bir kuruş para çıkmadı. İşkur'daki işsizlik ödeneklerinden karşıladılar. Sanki işçi işsiz kalmış gibi onlara işsizlik ödeneği öder gibi Kısa Çalışma Ödeneği verdiler ama süre bitti. 17 Mart'tan 17 Mayıs'a kadar iki ay süreyle işten çıkarma yasağı devam edecek ama Kısa Çalışma Ödeneği devam etmeyecek. Niye? çünkü o uzatılmadı. O yüzden çalışanlarımız ancak ücretsiz izne çıkartılabilir. İşçiyi yasağa rağmen bir şekilde işten çıkardın diyelim o işçinin İŞKUR'dan işsizlik ödeneği alma hakkı kalmadı.”