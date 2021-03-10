Deniz Zeyrek: AK Partililer de muhalif gazetecileri ve TV kanallarını yakından izliyor

RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan gazeteci Deniz Zeyrek, 'medya okur yazarlığını' yorumladı. Deniz Zeyrek'in açıklamaları şöyle:

"Meclise çok sık gidiyorum. Herkes beni CHP'li diye görüyor ama ben CHP'nin kapısından girmeyeli 3 sene oldu. AK Parti'ye ise ayda 4-5 defa gidiyorum. Geçen bir AK Partili koluma girdi, 'seni izliyorum, çok iyi gidiyorsun, düşüncelerine önem veriyorum, saygı duyuyorum' dedi. Ben de 'ya sende ya da ben de bir sorun var' dedim. “Ya sen partinin her politikasına reddedemiyorsun ya da ben durduğum yerden uzaklaşmışım sizin partiye yaklaşım” dedim ve gülüştük.

Ben FOX TV'de gözlüğümü düşürdüm canlı yayın sırasında ve sonrasında AK Parti'ye gittim, 3 kişi bana 'gözlüğü bulmuşsunuz' dedi. Demek ki onlar da izliyorlar. Sosyal medyada yansıdığı gibi değil medya okur yazarlığı benim gördüğüm kadarıyla.

Ben ortaya çıkan durumdan memnunum. Bazen konuştuğumuz zaman iki taraf da küfrediyor mesela ama o da belki doğru yerde durduğumuzun kanıtıdır. Bazen kendimi daha yakın hissettiğim mahallenin hedef tahtası oluyorum. Hep derler ya sen doğru dur eğri belasını bulsun diye belki de gazetecilik böyle olunması gereken bir meslektir."