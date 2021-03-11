Prof. Necmettin Ünal: Kontrollü değil çok hızlı ve tehlikeli bir şekilde kontrolsüz gidiyoruz

Prof. Necmettin Ünal, “Kontrolsüz normalleştiğimizi düşünüyorum. Çok hızlı ve tehlikeli girdik. Haziran başındaki yolda gidiyoruz. 15 bin bandındaki vaka sayıları gevşeme ile birlikte kırmızıya dönen il sayısında artış olacak” dedi.

İşte Prof. Necmettin Ünal’ın Atilla Güner’le Akşam Postası’na açıklamalarından satırbaşları:

'Normalleşme değil virüsle yaşama adapte şart'

“Okullar açıldı, restoranlar açıldı, seyahat serbest, otobüslerdeki yüzde 50 kontenjanı düşürüldü, uçaklarda böyle bir kontenjan hiç olmadı yani kontrollü normalleşmenin, ki ben bu tabiri hiç sevmiyorum biraz kontrolsüz gittiği kanaatindeyim. Virüsün varlığında yaşama adapte olmamız gerekiyor. Haziran başındaki yolda gittiğimiz kanaatindeyim. 15 bin bandına çıkmış olan vaka sayılarıyla bu gevşeme tedbirleri bir araya geldiği zaman muhtemelen vaka sayıları çok daha fazla olacaktır ve kırmızıya dönen il sayısında artış olacaktır. Normalleşmeye çok hızlı ve tehlikeli girdik. Lokantaya gitmek istiyorum, tatil yapmak istiyorum ve vatandaşlarımızın hepsi de bunu istiyor ama biz hızlıca restoranları açtık ama acaba yüzde 50 kapasitesine uyuluyor mu? Kesinlikle uyulmuyor. Burada otokontrolün devreye girmesi lazım. Otokontrolü önce meslek sahiplerinin yapması lazım. Çünkü yapmadıkları takdirde yeniden kapanma ile karşı karşıya kalmaktan ve ekonomik daha kötü şartlara gitmekten başka çareleri kalmayacak.

'5 saatte otobüste maske takılır mı?'

Havayolunda mesafe yoktu ama havalandırma sitemi daha etkili. Yüzde 60'a yakın taze hava girişi var. Uçak ile Ankara 1 saat ama otobüsle ile 5 saat. 5 saat boyunca maske ve siperlikle vatandaşlarımızın oturabileceğini zannetmiyorum. Şehirlerarası otobüslerdeki yüzde 50 kapasite ile çalışmayı kaldırıp tam kapasite çalışmaya geçince buralar bulaş için sebep olacak. HES kodu çok güzel bir uygulama ama bütün ülkeye test yaparsınız ondan sonra Hes kodu uygulamasını yaparsanız son derece başarılı olur. Günde 120 bin kişiye test yapıp ona göre HES kodu dağıtırsanız ve hastalık yavaş gittiği için HES kodu almadan ve PCR testi yaptırmadan ortalıkta hastalığı geçirenlerin olduğunu biliyorsanız Hes kodunun faydalanımı daha az olacaktır."