HDP’li Sırrı Sakık: Hepimiz eksikliklerimizi görelim, özeleştiri yapalım, çözüm demokratik siyasette

Başsavcılığın kapatma iddianamesini HDP eski milletvekili Sırrı Sakık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Sakık, "Koşullar ne olursa olsun sorunlarımızı demokratik siyaset çerçevesinde çözeceğiz. Hepimiz eksikliklerimizi görelim. Hepimiz bir öz eleştiride de bulunalım ama bu ülkeyi yönetenlerin hiçbir özeleştirisi yoksa o zaman zaten konuşulacak hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

İşte Sakık’ın açıklamalarından satırbaşları:

“Devletin en üst düzeyinde görevde olan çözüm sürecinde zaman zaman o aktörlerle görüşürdük bir araya gelirdik. Devletin en yetkili birimlerinden biri bize aynen şunu söylemişti ben ve Ahmet Türk'e: 'Kürt sorunu, acımasız siyaset dünyasının kurbanıdır.' Bu topraklarda çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Bu topraklarda hepimizin bir demokrasi talebi var, özgürlük talebi var. Ölümlerden yorulduk. Bu kadar açık ve net söylüyoruz ama diyalog yok, müzakere yok. Yan yana gelip ne yapabiliriz söylemi yok. Bunlar olmayınca sadece kolluk kuvvetleriyle terbiye edilen, savcıların ve yargıçların terbiye ettiği siyaset, siyaset olmaktan çıkar. Bir coğrafyada siz korkudan eğer düşüncülerinizi söyleyemiyorsanız, nefes alamıyorsanız düşüncülerinizi nasıl beyan edeceksiniz? Nasıl açıklayacaksınız?

Bir milletvekilinin sosyal medyada paylaştığı bir şeyden vekillik düşürülüyorsa; bir vekil konuşmayıp ne yapacak asıl sorun burada. Siyaset sorunları çözme sanatıysa, bu şekilde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bütün inat ve baskılara rağmen demokratik siyasete inanıyoruz. Koşullar ne olursa olsun sorunlarımızı demokratik siyaset çerçevesinde çözeceğiz. Hepimiz eksikliklerimizi görelim. Hepimiz bir öz eleştiride de bulunalım ama bu ülkeyi yönetenlerin hiçbir özeleştirisi yoksa o zaman zaten konuşulacak hiçbir şey yok.”