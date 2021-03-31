Kayıt
22:01 31 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Orhan İsvan: Babam İstanbul’da belediye başkanıyken Demirel hükümetiyle az mücadele etmedi

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 35
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202103311044163781-orhan-isvan-babam-istanbulda-belediye-baskaniyken-demirel-hukumetiyle-az-mucadele-etmedi/

    İstanbul'un eski belediye başkanlarından Ahmet İsvan’ın oğlu Orhan İsvan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu.

    1973-77 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı yapan ve Halk Ekmek projesinin mimarı olan Ahmet İsvan’ın onuruna İBB tarafından sergi açıldı. Oğlu Orhan İsvan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na babasının bilinmeyenlerini anlattı.

    İşte oğlunun anlatımıyla Ahmet İsvan:

    “Babam belediye başkanıyken İstanbul'da bir taksiye binmiştim, araba çukura düştü hatta hasar gördü arabası kalayı bastı babama. “Adam yemiyormuş, rüşvet almıyormuş banane.. Bu çukurları doldursun” demişti. O zamanlar zordu ama bugünkü kadar zor değildi. Kendisi finanse ederek ''çöp'' isimli bir film yaptırdı. Babamın döneminde İstanbul'da nüfus 4 milyon. İstanbul'da kaç ton çöp çıkar, belediye kaç araçla taşır, bir işçiye kaç ton çöp düşer bunları gözler önüne seren bir filmdir. Vatandaşlardan çöplerini sokağa dökmemelerini ve poşetlere koyup belediyenin çöp toplayanlarına yardımcı olmalarını isteyen bir filmdi. Yıllar sonra birileri babama da haber vermeden Antalya Film Festivali'ne göndermişler ve ikincilik ödülü almışlar.

    'Amcam alacağını alamadı'

    İstanbul Belediyesi'nin bütün borçlarının dökümünü yaptı yayınladı. Şeffaf belediyecilik böyle olur. 4-5 sene alacağını alamamış alacaklılar vardı ve bunların arasında amcam da vardı. Belediyeye yedek parça satmış zamanında. Babam ile amcam anlaştılar ve amcam alacağından vazgeçti, tahsil etmedi. Kardeşinin borcunu ödedi diye yazılar çıktı gazetelerde. O zamanlarda tekzip edilirdi ve yayınlanırdı, bugünkü gibi değildi.

    Bugünkünden hem çok farklı hem de çok paralel şeyler hatırlıyorum. Paralel olan Ankara'daki merkezi yönetimin çelme takmasıydı. O zamanlar belediye şimdiki gibi değildi bir kere vergi toplamazdı. Dolayısıyla her harcamasını Ankara'dan alan bir hali vardı. Turgut Özal'ın çıkarttığı belediye gelirleri kanununun öncesinden bahsediyorum. Maliye ile ilgili çekişmeler olurdu ama olup biten basına yansırdı. Çok farklı bir ortamdı o bakımdan. Demirel hükümeti o parayı vermeyip İstanbulluları cezalandırdığı gözüktükçe verirdi ve babam da onu göstermeye çalışıp parayı alırdı.

    'Halk Ekmek’in kuruluşu'

    Halk Ekmeği babamın desteğiyle birlikte Nusret Avcı bey kurdu. Şimdi olduğu gibi o dönem de ucuz ekmek satılıyordu ve fırıncılar buna karşıydılar. O zamanda mücadele olurdu ama şimdiki gibi kapalı kapılar arkasında olmazdı. Basına mesajını doğru veren mesafe alırdı. Belediyede rüşvet ile o kadar mücadele edilmişti ki rüşvet almak o kadar riskli bir hale gelmişti ki rüşvetin tarifesi 4-5 katına çıkmıştı. Rüşvetin tarifesini arttırdı diye övünüyor diyenler olmuştu basında.”

    Etiketler:
    Süleyman Demirel, Belediye Başkanı, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rize Ticaret Borsası tarafından hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak çarşıda Türk çayı tanıtılacak.
    Rize'de Guinness'a aday proje: Çay Çarşısı
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Aşılama süreci dünyada nasıl ilerliyor?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet