Karanlık ellerin 73 yıl önce katlettiği Sabahattin Ali'yi, cinayeti araştıran Prof. Mustafa Özsarı anlattı

Vefatının 73'üncü yıldönümünde Sabahattin Ali'yi anlatan Prof. Mustafa Özsarı, "Ölümünün sis perdesi halen aralanmış değil ama o dönemde Sabahattin Ali için birileri 'pis komünist' dediği için belli ki birileri de durumdan vazife çıkarmış. Aynı şey bugünlerde de oluyor" dedi.