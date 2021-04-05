Gece yarısı bildirisine imza koyan amirallerin bilinmeyenleri: Kim FETÖ, kim 15 Temmuz mağduru?

İmzaladıkları 'gece açıklaması' nedeniyle haklarında soruşturma açılan 104 amiralden 10'unun sorgusu Ankara'da sürüyor. Aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapmış 3 eski oramiralin de bulunduğu imzacılarla ilgili ayrıntılı bilgiler RS FM'de Atilla Güner ile Akşam Postası'nda ele alındı.

İşte Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş’ın derlemesine göre listedeki isimler hakkında ilginç detaylar:

Gözaltındakiler

10 emekli amiralden 7'si Balyoz, Kafes, Andıç davalarında 3 yıla yakın tutuklu kaldı. Emekli Koramiral Atilla Kezek ile Tuğ. Türker Ertürk ise askerlerin tutuklanmasına tepki olarak görevlerinden istifa etmişti.

İşte o isimler:

Kadir Sağdıç: E.Koramiral. Balyoz ve Kafes davalarıdan 3.5 yıl hapis yattı.

Atilla Kezek: E.Koramiral. 2013'te Kumpas davalarına tepki olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'ndan istifa etti.

Cem Gürdeniz: E. Tümgeneral. Balyoz davalarında tutuklu kaldı. Mavi Vatan kavramını Cihat Yaycı ile ortaya atan isim.

Alaettin Sevim: E. Tuğgeneral. İnternet andıcından üç yıl tutuklu kaldı.

Ergun Mengi: Hücumbot Filo Komutanlığı yaptı. İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Nadir Hakan Eraydın: E.Tuğgeneral. Gölcük Donanma Komutanlığı'nda bulunan belgelerle ilgili tutuklandı. Beraat etti.

Bülent Olcay: E.Tuğgeneral. Uzuzn tutukluluk sonrası beraat etti. Göreve iaede edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptı.

Türker Ertürk: E.Tuğgeneral. Kumpas davalarına tepki için Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan istifa etti.

Turgay Erdağ: E.Tuğgeneral. İki yıl tutuklu kaldı. Beraat etti.

Ali Sadi Ünsal: E.Tuğgeneral. Balyoz davası'ndan 16 yıl ceza aldı. Beraat etti.

Üç Deniz Kuvvetleri Komutanı listede

Oramiral Bülent Bostanoğlu

Oramiral Murat Bilgel

Oramiral Uğur Yiğit

Son 12 Sahil Güvenlik Komutanı'ndan 10'u imza atmış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, imzacı amirallere tepki olarak 'Yaplılan edepsziliktir' ifadesini kullanmıştı. Bu sözler Sahil Güvenlik Komutanlığı Twitter hesabında paylaşıldı. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı yapmış 10 isim de imzacılar arasında yer alıyor. Komutanlık web sitesinde de son 12 komutandan 10'unun imzacı olduğu görülüyor.

O isimler şöyle: Bülent Olcay, Serdar Dülger, İzzet Artunç, Atilla Kezek, Can Erenoğlu, Engin Heper, Yalçın Ertuna, Alper Tezeren ve Aydın Canel.

Kumpas davaları mağdurları

104 Amiralden 20'si 2011'de gözaltına alındı. 13 ay ile 3.5 yıl arasında tutuklu kaldı. 18 yıla jadar hapis cezası aldılar. Cezaları Yargıtayca onandı. 15 Temmuz sonrası AYM 'hak ihlali' kararaı aldı. Yeniden yargılanıp beraat ettiler. Önder Çelebi ve Bülent Olcay göreve iade edildi.

Tepki göstererk istifa edenler

Silah arkadaşlarının Balyoz davasında 2011'de tutuklanmasına tepki gösteren, Atilla Kezek (Dz Kuv.Kom. Kur. Bşk) Türker Ertürk (Dz Hrp Ok. Kom.) Smi Örgüç (Dz Kuv. Kom. Tek. Bşk.) Caner Bener (Gün. Dz Saha Kom. Tümamiral) ve Gündüz Alp Demirus (Dz. Kuv. Kom. Loj.Bşk) görevlerinden ayrılmıştı.

15 Temmuz'da darbecilere direnenler

Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut ÖZEL: Darbeciler derdest etti cezaevine kapattı. Darbe davası müştekilerinden.

Harp Filosu Komutanı Tümamiral İskender Yıldırım: Donanma Komutanlığı'nda gözaltına alınarak etkisiz hale getirildi ve İstanbula'a götürüldü. Kocaelindeki darbe davasında müşteki olarak yer alıyor...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tümamiral Hasan Nihat Doğan: Foça'da darbeciler tarafından derdest edilerek Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına götürüldü.

Denizaltı Filo Komutanı Mithat Kemal Algül: Darbeciler Gölcük'te gözaltına almayı kararlaştırdı.. Kendisine ulaşamadılar.