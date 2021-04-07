Kayıt
21:07 07 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Amirallerin avukatı Celal Ülgen: Bildirinin erken yayınlanması için kışkırtıcı bir faaliyetten şüpheleniyorum

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 23
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202104071044218278-amirallerin-avukati-celal-ulgen-bildirinin-erken-yayinlanmasi-icin-kiskirtici-bir-faaliyetten/

    Avukat Celal Ülgen, “Bildirinin erken haber alındığını ve bir an önce yayınlanması için bir kışkırtıcı faaliyet yürütüldüğünü düşünüyorum. Bildiri saati 11:42 olmasına rağmen neden gece yarısı deniyor? Neden yine Erdoğan’ın Marmaris’te olduğu gün seçildi? Bunlar kumpas kokularını getiriyor akla” açıklamasını yaptı.

    Montrö Bildirisi soruşturmasında gözaltındaki 10 amiralin avukatlığını yapan Celal Ülgen, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Av. Ülgen, “Bildirinin erken haber alındığını ve bir an önce yayınlanması için bir kışkırtıcı faaliyet yürütüldüğünü düşünüyorum. Bildiri saati 11:42 olmasına rağmen neden gece yarısı deniyor? Neden yine Erdoğan’ın Marmaris’te olduğu gün seçildi? Bunlar kumpas kokularını getiriyor akla” dedi.

    'İfade almayarak gözaltı uzatılıyor'

    İşte Celal Ülgen’in açıklamalarından satırbaşları:

    Terörle mücadeledeki koğuşlar 2 kişiliktir. Amiraller birbirleriyle görüşmesinler diye tek kişilik hücrelere koymuşlar. Yanlarına da FETÖ’cüleri koymuşlar. Amirallerin birbirleriyle konuşma olanakları yok. Gözaltına alınmadan çağrılan kişilerin ifadesinin bitmiş olması gerekirdi ama başlanmadı. Yarın 4 günlük gözaltı süresinin sonu. Yarın 14 kişinin ifadesi bitmez. Şu taktiği güttüler. İfadesi alınanın gözaltı süresi uzatılmaz. İfadelerini almayarak gözaltı sürelerini uzattılar. Biz bunları FETÖ döneminde yaşamıştık.

    'Neden gece yarısı deniyor?'

    Ben bu bildiri işinin aslında erken haber alındığı ya da içeride bu bildirinin bir an önce yayınlanması gerektiği konusunda kışkırtıcı bir istihbarat servisinin işlem gördüğünü düşünüyorum. Mesela yayınlanma saati 11:42 olmasına rağmen neden yayınlanma saati gece yarısından sonra deniyor medyada? 15 Temmuz darbesi olduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris’teydi. Yine Marmaris’te kabine değişikliği için deniyor. Böyle benzerlikler kurulmuş. Bu benzerlikler bana bazı kumpas kokularını getiriyor. Bunu ileride göreceğiz. Şu an elimde yeterli kadar kanıt yok anlatmakla geçiştiriyorum. Ama bu metni 100 defa ya da 1000 defa okuyan bir Türkçe sevdalısı bunun içerisinde darbe çağrısı olmadığını, ileride olabilecek riskleri –işaret eden ve kendisinin de zarar görebileceğini anlatan bir metin olduğunu görecektir. Yani TSK’ya tarikatların sızmasına izin verirsen TSK da zarar görür biz de zarar veririz diyor. Bu darbe çağrısı mıdır? Montrö’yü kaldırırsan Amerikan savaş gemileri Karadeniz’den içeri girerse Karadeniz ülkelerinin seyrüsefer işbirliği bozulacak Rusya bunu savaş nedeni yapacak ve Türkiye de en çok zarar gören ülke olacak diyor. 

    Etiketler:
    bildiri, Recep Tayyip Erdoğan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Montrö Sözleşmesi, Celal Ülgen
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    1. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos - 177 milyar dolar
    Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı
    Karikatür
    Austin'den Türkiye'ye 'S-400'den vazgeç' çağrısı
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet