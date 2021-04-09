Salgında yara alan müzisyenlere destek veren hareket: Olta Dayanışma Platformu

Koronavirüsten etkilenen müzisyenlere destek için kurulan ‘Olta Dayanışma Platformu’nu Peyk Grubu Solisti İrfan Alış RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı:

“Müzisyenler için geçinemedikleri için çok zor durumda olanlar var hatta intihar edenler var. Devlet bizi yalnız bıraktı, kimse bize yardım etmedi. Olta Dayanışma'nın amacı çıkardığımız albümlerin gelirlerini zor durumdaki insanlara bağışlamak. Bu zamana kadar 6 albüm yayınladık ve gelirleri daha yeni gelmeye başladı. Yıllarca sürecek geleneksel albümler çıkartmak istiyoruz ve bu albümlerin gelirlerini tamamen zor durumda olan müzik insanlarına aktaracağız. Dayanışmaya Türkiye'nin birçok ilinden katılan müzisyenler var. Bizi desteklemek isteyenler Spotify adresinden https://open.spotify.com/ artist/680YvZG9FNhyGQ1Xroz5n5 bütün şarkılarımızı dinleyebilirler. Bu zamana kadar 6 albüm çıkardık 7. ve 8. albüm de yolda. Onlar da halk müziği albümleri olacak. Biz dernekleşeceğiz ama diğer dernekler gibi huzur hakkı gibi şeyler olmayacak. Bizim kuralımız; kasaya para alınmıyor, buradan sadece veriliyor.”



