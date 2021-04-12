Aile Hekimleri Derneği’nden Dr. Mustafa Tamur: Kendilerini nezle sanan gizli hastalar aramızda

Aile Hekimleri Derneği’nden Dr. Mustafa Tamur, “Genel olarak nezle şikayetiyle gelen hastaları Kovid testi yaptırmasını istediğimizde ne test yaptırıyorlar ne de kendilerini pozitif kabul ediyorlar. Grip ilacı alıp evlerinde normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu en tehlikelisi.'' açıklamasını yaptı.

Salgında Aile Sağlı Merkezleri’nde yaşanan yoğunluğu Aile Hekimleri Derneği’nden Dr. Mustafa Tamur, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Dr. Tamur, “Genel olarak nezle şikayetiyle gelen hastaları Kovid testi yaptırmasını istediğimizde ne test yaptırıyorlar ne de kendilerini pozitif kabul ediyorlar. Grip ilacı alıp evlerinde normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu en tehlikelisi. Ortalıkta gezen çok sayıdaki bu ayaklı bombalar farkında değiller ama hastalığı yayıyorlar” dedi.

İşte Dr. Tamur’un açıklamalarından satırbaşları:

“Enteresan şekilde soğuk algınlığı ve nezle şeklinde gelen hastalarımız yoğunlukta. 2020'nin Mart ayından beri grip, nezle görmemiştik. Gelen hastaların hepsi ya koku kaybı ya da ateş için geliyorlardı. Şuan soğuk algınlığıyla gelen kişilere Covid-19 teşhisi koyuyoruz. Vatandaşlarda eğer soğuk algınlığı belirtisi var ise nezle, göz yaşarması, eklem ağrısı varsa kendisini pozitif düşünecek. İlla ki ateş, koku kaybı, bulantı, ishal gibi eski semptomları beklemiyoruz. Hastaneye gidebiliyorsa test yaptırması gerekir, eğer ki evde yalnız yaşıyorsa ve durumum da iyi diyorsa hiç kimseyle temas kurmadan kendisini pozitif gibi kabul edip bir hafta izole edecek. Nezle şikayetiyle giden hastaları zaten hastaneden eve yolluyorlar. Nefes darlığı ve öksürük gibi şikayetler yoksa kendimizi evimizde izole edelim.

'İstanbul’un yüzde 20’si virüsü kaptı'



Genel olarak nezle şikayetiyle gelen hastaları Kovid testi yaptırmasını istediğimizde ne test yaptırıyorlar ne de kendilerini pozitif kabul ediyorlar. Grip ilacı alıp evlerinde normal hayatlarına devam ediyorlar. Bu en tehlikelisi. Ortalıkta gezen çok sayıda ayaklı bomba diyebiliriz bu kişilere farkında değiller ama hastalığı yayıyorlar. Ya test yapılacak ya da kendini izole edecek. Testini yaptırıp negatif çıksa da kendini izole edecek çünkü iki gün üst üste test yaptırıyoruz negatif çıkmasına rağmen akciğer tutulumunun olduğunu görüyoruz. Her pozitif testte yakalanamıyor çünkü hem mutant virüs olması hem de o anda testin sürüntü alınan yerinde virüsün artıklarının bulunması gerekiyor ama bu ikisi denk gelmezse negatif çıkabiliyor ama siz pozitifsinizdir.

İstanbul'un tüm ilçeleriyle kurduğumuz bağlantılardan aldığım verilere göre her aile hekiminde Mart ayından beri 300-400 arası kişinin pozitif olmuş olduğu. Kayıtlı 3600 hastaları varsa bu da yüzde 15 civarında pozitiflik demektir. İstanbul'da yüzde 20'ye yakın kişi bu hastalığı geçirdi.”