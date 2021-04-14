Hemşire Ebru Kıraner: Çok zor şartlar altında çalıştık, bari eşlerimizi aşılayın ailece aynı masaya oturup yemek yiyelim

Ebru Kıraner, “Çocuklarına sarılmak isteyen, ailesiyle aynı masada oturmaya hasret kalan sağlık çalışanlarının eşlerini aşılayın. Bize en azından bu ödülü verin” dedi.

İşte Ebru Kıraner’in açıklamaları:

'Çocuklarımıza sarılmayı özledik'

“Sokaklarda hala maske ve mesafe kurallarına uymayan insanlar görüyoruz ve biz sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunun çok etkiliyor. İnsanlar otobüslerle taşınıp kongreler yapıldı, kınalar, nişanlar yapıldı. Tüm bunlar kaçak göçek inatla devam ederken bir grup insanın herkesi kurtarması mümkün değil. Sağlık çalışanlarının bu kadar uzun zamandır gayret ve umutla gösterdiği çabasının anlaşılamadığını düşünüyorum.

Çok zor şartlarda çalışıyoruz. İnsanlar ailelerini özlediler. Ben, çocuklarıma aynı masada yemek yemeği özledim. Çocuklarına sarılmak isteyen anneler, babalar var. Hala futbolcuların aşılanmasından bahsediliyor ama sağlık çalışanlarının ailelerini aşılamaktan bahsedemiyoruz. Sağlık çalışanlarının eşleri aşılansa, evlerine gittiklerinde kendilerini izole etmek zorunda kalmasalar. Bu nasıl büyük bir motivasyon olur bizler için. Bu bize büyük ödül olur. Bunu yapabiliriz, bunu yapacak gücümüz var.”