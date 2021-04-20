Hemşire Mehtap Demirel: Aşılama 55 yaşa inince talep patlaması oldu, gece yarısına kadar 1000 kişiye aşı yapacağız

Aşılamanın 55 yaşa indirilmesi sonrası oluşan kuyruklar haber olmuştu. Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Hemşire Mehtap Karaca Demirel, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu, son durumu anlattı:

“Yoğun tempoda ilerliyorduk ama 60 yaş üstü aşı yaptırmaya gelenler azalmıştı. Biraz kararsızlıkları vardı. Aşılamanın 55 yaşa inmesiyle halk yoğun talep gösterdi, özellikle de Biontech aşısına. Aşı olmak için gelen bugün bine yakın vatandaş vardı. Biz de dışarıdan aşı temini gerçekleştirdik. Aynı anda 20'ye yakın hemşire aşılama yapıyor. Saat 18.00 itibariyle 500 kişiyi aşıladık, gece saat 00.00'a kadar da devam edeceğiz. Aşı yaptırmak için gelenler için dinlenme alanı oluşturduk. Aşılarımız hazır, vatandaşlar istedikleri gibi 182 ve MHRS'den randevu alarak gelebilirler. Oruç tutanların bir kısmı iftardan sonra gelip aşılarını oluyorlar. Aşı yaptırmak için randevu aldığı halde hala kararsız olanlar oluyor, hekimlere son anda bile danışmayı tercih ediyorlar. Ama hala randevu aldığı halde gelmeyen vatandaşlar da var.”



