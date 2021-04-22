Datça’nın cennet köşesinden ‘özelleştirme’ye itiraz var: Bırakın cennet kalsın

Datça Demokrasi Platformu’ndan Güngör Erçil, ''Datça - Bozburun çevre koruma düzeni planı 144 bin hektarlık bir alanı kapsıyor ve 128 dönümlük bir parsel için plan değiştirilmek isteniyor. Planlama ilkelerine, planlamanın genellik ilkesine aykırıdır'' açıklamasını yaptı.

Datça Kargı Koyu, Cumhurbaşkanı kararıyla Özelleştirme İdaresi’ne devredildi. Datçalılar “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” diyerek karşı çıktı. Datça Demokrasi Platformu’ndan Güngör Erçil RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na itirazın gerekçelerini anlattı, imza kampanyası için destek istedi.

“Datça- Bozburun, 1990’da özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş. Bu imar planı düzenlemesi, Datça- Bozburun çevre düzeni planına de aykırı ve bu yanıyla hukuki değil. Ekolojik olarak baktığımızda ciddi yıkımlara yol açabilecek bir düzenleme. Hem toplumsal, hem ekonomik hem de ekolojik açıdan uygun olmadığını düşünüyoruz. Hepimizin alanına el konulması, özelleştirilmesi, özel mülkiyete geçirilmesi Datça halkının hiç istemediği ve Datça'nın ihtiyacı olmayan bir şey. Başka illerden buraya gelenlerin de ihtiyacı değil.”

İmza kampanyası başlatıldı



Datça - Bozburun çevre koruma düzeni planı 144 bin hektarlık bir alanı kapsıyor ve 128 dönümlük bir parsel için plan değiştirilmek isteniyor. Planlama ilkelerine, planlamanın genellik ilkesine aykırıdır. Türkiye'nin uluslararası sözleşmelere koyduğu imzalara göre bunun yapılması mümkün değildir. Datça bir tatil beldesidir ama buraya 5 yıldızlı otel konforu arayanlar gelmiyor. Datça Demokrasi Platformu olarak “Datça cennet kalsın” diyerek imza kampanyası başlattık change.org üzerinden ve 1 hafta içerisinde imza satısı 12 bine ulaştı.”

İmza kampanyasına ulaşmak isteyenler için:

https://www.change.org/p/%C3%B6zelle%C5%9Ftirmeye-ya%C4%9Fmalamaya-ve-talana-kar%C5%9F%C4%B1-dat%C3%A7ay%C4%B1savunuyoruz-tcbestepe-csbgovtr-tcmuglavaliligi