Hukukçu Yiğit Acar: Alkol satış yasağı, temel hak ve hürriyetlerin kötü niyetle kısıtlanmasıdır

Hukukçu Yiğit Acar, 17 günlük kapanma boyunca sürecek 'içki satış yasağı'na ilişkin “Genelge ile vatandaşların ne yapıp yapamayacağına karar verilemez. Temel hak ve hürriyetlerin kötü niyetle kısıtlanması durumunu yaşıyoruz” dedi.

Salgında 17 günlük kapanma sırasında alkol satışının yasaklanmasını hukukçu Yiğit Acar, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Acar, “Genelge ile vatandaşların ne yapıp yapamayacağına karar verilemez. Temel hak ve hürriyetlerin kötü niyetle kısıtlanması durumunu yaşıyoruz” dedi.



İşte avukat Yiğit Acar’ın değerlendirmelerinden satırbaşları:

“Normalde genelge kurum içi, genelgeyi yayınlayan tüzel kişiliğin iç işleriyle ilgili hukuki bir metindir. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlarsa jandarma ve emniyet tabi olur. Vatandaşların ne yapıp ne yapamayacağını, ne satın alıp alamayacağını tayin edemezsiniz. Bu ilk kez de yapılmadı, pandeminin başından beri yapılıyor. Genelgeyle, özel hayatlara bir düzenleme söz konusu. Marketten yapılacak alışverişi düzenlemeye kalkarsanız hukuk devleti değil kabile devletine doğru gidiş sözkonusu olur.

Kabile devletinde bir sabah uyanırsınız kırmızı topların satışı yasaklanmıştır denilirse kimse almaya cesaret edemez. Alkol satışı konusunda hafta sonu yasakları 4 aya yakın sürdü. Marketler satış yapamadılar. Market sahipleri kendilerinin bu kadar büyük bir gelir kaybından olmasına ses çıkarmadılar. Vatandaşlar olarak biz de hukuki yollara başvurabiliriz. Temel hak ve özgürlüklerin kötü niyetle kısıtlanması durumunu yaşıyoruz. Yaşam hakları, özel hayat hakları pandemi şalı altında ihlal ediliyor.”