Yeryüzü Doktorları: Gazze'de hastaneye giden yollar bile bombalandı, amaçları umutları yok etmek

Yapılan zaten caydırma amaçlı bir şekilde umutları yok etme amaçlı bir operasyon. Keskin nişancı tarafından dizinden vurulmuş yüzlerce hasta var, yani bilerek sakat bırakıyorlar. Öldürmüyor ama hayatı boyunca muhtaç hale getiriyorlar. Temel hedef zannediyorum tarafın dayanma gücünü ortadan kaldırmak. Hastanelere giden yolları bombalamak kabul edilebilir bir şey değil.

Biz defalarca Türkiye'den akademisyen, ortopedi uzmanı, beyin ve genel cerrahları defalarca Gazze'ye götürdük, ameliyatlar yaptık. Gazze'den insanlar getirip burada eğittik. Şu anda oradaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte insani yardım faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyoruz. Gazze'nin aslında yetişmiş insan gücü yetersiz değil. Filistinliler, üretici ve çalışkan bir toplum ama ambargo zorluyor. İlaç yok, malzeme yok. Şu anda bizim orada 20 civarı personelimiz var ama Türk vatandaşı yok."