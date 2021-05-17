Kayıt
21:53 17 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Yeryüzü Doktorları: Gazze'de hastaneye giden yollar bile bombalandı, amaçları umutları yok etmek

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202105171044527420-yeryuzu-doktorlari-gazzede-hastaneye-giden-yollar-bile-bombalandi-amaclari-umutlari-yok-etmek/

    İsrail'in bombaladığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde gönüllü olarak çalışan sağlık görevlilerinin üyesi olduğu Yeryüzü Doktorları'nın yönetim kurulu başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, "İnsani bir dram var. Temel hedef Gazzelilerin umutlarını yok etmek. Dizlerinden vurularak sakat bırakılan yüzlerce insan var" dedi.

    İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanında bini aşkın yaralının çoğu Türkiye'de eğitilen doktorlar tarafından Şifa Hastanesi'nde binbir zorlukla tedavi edilmeye çalışılıyor.

    Burada gönüllü olarak çalışan sağlık görevlilerinin üyesi olduğu Yeryüzü Doktorları'nın yönetim kurulu başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Gazze'deki son durumu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı.

    Dr. Güney'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    • "Gazze dediğimiz yer, İstanbul'u düşünürsek Gebze'den Küçükçekmece'ye kadar olan bir bölüm. Bir yere bomba düştüğünde çevresindeki tüm yerleri de etkiliyor. Bir hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümü bombalandı. Bölgenin en büyük hastanesi Şifa Hastanesi'ne giden bütün yollar bombalanıyor, o yüzden hastaneye ulaşmak gerçekten çok zor. Şifa Hastanesi yaralılarla dolmuş durumda, hatta bazı hastaları daha sonra müdahale edebilmek için evlerine gönderiyorlar. Refah sınırı açıldı, Mısır da yaralıları kabul ediyor. 200 yaralının Mısır'a götürülmesi için izinler alındı. İnsani bir dram var.

    'Bilerek sakat bırakıyorlar'

    • Yapılan zaten caydırma amaçlı bir şekilde umutları yok etme amaçlı bir operasyon. Keskin nişancı tarafından dizinden vurulmuş yüzlerce hasta var, yani bilerek sakat bırakıyorlar. Öldürmüyor ama hayatı boyunca muhtaç hale getiriyorlar. Temel hedef zannediyorum tarafın dayanma gücünü ortadan kaldırmak. Hastanelere giden yolları bombalamak kabul edilebilir bir şey değil.

    • Biz defalarca Türkiye'den akademisyen, ortopedi uzmanı, beyin ve genel cerrahları defalarca Gazze'ye götürdük, ameliyatlar yaptık. Gazze'den insanlar getirip burada eğittik. Şu anda oradaki Sağlık Bakanlığı ile birlikte insani yardım faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyoruz. Gazze'nin aslında yetişmiş insan gücü yetersiz değil. Filistinliler, üretici ve çalışkan bir toplum ama ambargo zorluyor. İlaç yok, malzeme yok. Şu anda bizim orada 20 civarı personelimiz var ama Türk vatandaşı yok."

    Etiketler:
    Yahyahan Güney, Yaralı, Doktor, Tedavi, Bombardıman, Gazze, İsrail, Yeryüzü Doktorları
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Filistinlilere destek gösterisine katılanlar
    Dünyada Filistin'e destek gösterileri
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet