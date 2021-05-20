Kayıt
23:03 20 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Eski savcı İlhan Cihaner: Peker'in iddiaları için devlet kurumları üç şekilde harekete geçebilir

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 46
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202105201044554211-eski-savci-ilhan-cihaner-pekerin-iddialari-icin-devlet-kurumlari-uc-sekilde-harekete-gecebilir/

    Eski savcı İlhan Cihaner, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına dair, savcıların ya da TBMM'nin harekete geçmesi gerektiğini, İçişleri Bakanı Soylu hakkında da 'idari soruşturma başlatmasının şart olduğunu' söyledi.

    Mafya-devlet kavgasını eski savcı ve 24-26'ncı dönem CHP milletvekili İlhan Cihaner, RS FM'de Atilla Güner’le Akşam Postası'na yorumladı.

    Cihaner'in açıklamalarından satır başları şöyle:

    • "Sedat Peker’in bazı iddiaları şu anda Süleyman Soylu'nun kendisinin göreviyle ilgili iddialar. Suç iddiasıyla ilgili üç şekilde harekete geçebilir kamu:
    • 1) Adli yargı harekete geçer ve Cumhuriyet savcıları usulüne uygun soruşturma başlatır ve başlatmak zorundadır. Soruşturma yöntemi farklı olsa bile fezlekesini düzenler.
    • 2) Parlamento bununla ilgili soruşturma komisyonu yapabilir orada da gensoru kalktığı için orada da yeterli çoğunluğu yok muhalefetin.
    • 3) Bir de idari boyutu var. Koruma ve araç tahsisi gibi konularda sayın Soylu, 'Benden önce yapıldı' diyor ama o zaman Soylu'dan öncekiler hakkında işlem yapılması lazım.

    'O görüntüler savcıda olmalıydı'

    • Kendi yetki alanındaki işlere girişmeden suç istinadındaki kişiyle ağız dalaşına üstelik de çok çirkin bir ağız dalaşına girmek olacak şey değil. Bu arama kaydının İçişleri Bakanı'nda olmaması lazım, arama kaydının Cumhuriyet Başsavcılığı'nda olması lazım. Adli görevi olmayan İçişleri Bakanı'nın soruşturma dosyasında olması gereken ve niteliği itibaren gizli kalması gereken bilgiyi kendisini savunmak için bu şekilde deşifre etmesi, medyaya sunması ayrıca suç olarak olarak değerlendirilmesi lazım. Savcılığa şikayetçi olurdu, savcılık açıklama yapardı. Savcılık derdi ki, arama usulsüz yapılmamıştır. Kadın polis vardır diyebilirdi. Sırf bu tartışmalar olmasın diye tüm Cumhuriyet Başsavcılıklarında basın bürosu oluşturuldu. Ağız dalaşında üste çıkmak için bu görüntüler hiç doğru değil, etik değil.

    'Bahsedilen somut iddialar var'

    • Bakan hakkında Cumhuriyet Savcılığı soruşturma yapamaz, dokunulmazlığın kaldırılması lazım ama orada bahsedilen somut iddialar var mesele bir uyuşturucu operasyonunun önceden haber verilmesi gibi. Bunun soruşturulması lazım ve eğer doğrulayan bir şey varsa fezleke düzenlenir, dokunulmazlığını kaldırın, takdir Meclis'indir deyip Meclis'e göndermeleri gerekir ama delillerin de toplanması gerekir çünkü tek suçlanan İçişleri Bakanı değil polisler var, yakınları var."
    Etiketler:
    İlhan Cihaner, idari soruşturma, Süleyman Soylu, Sedat Peker
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şampiyon Beşiktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet