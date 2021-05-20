Eski savcı İlhan Cihaner: Peker'in iddiaları için devlet kurumları üç şekilde harekete geçebilir

Eski savcı İlhan Cihaner, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına dair, savcıların ya da TBMM'nin harekete geçmesi gerektiğini, İçişleri Bakanı Soylu hakkında da 'idari soruşturma başlatmasının şart olduğunu' söyledi.