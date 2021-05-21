Faruk Bildirici: Hürriyet'te tek satır göremeyince kahroldum

Faruk Bildirici, Atilla Güner'in, "Bu olayla ilgili iddialar Hürriyet'te haber olmamış. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bugün yazı günü olmasına rağmen yazmamış. Nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ahmet Hakan'ın yerinde olamayız. Ben Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerle konuşmuştum, 'Soru sorulmuyor neden?' demiştim. bana demişlerdi ki,'O uçağa biniyorsan o uçağın kurallarını kabul ediyorsun demektir.''

Sedat Peker'in iddiaları, ciddiye alınması gereken iddialar mı? Bence evet. İktidar medyasında Hürriyet dahil ilk günden itibaren Sedat Peker'in iddiaları yayınlandı mı? Hayır. Süleyman Soylu'nun açıklamaları bile yer almadı. Birçok şeyi sosyal medyadan alıp değerlendiren Ahmet Hakan, sosyal medya günlerdir Sedat Peker'in açıklamalarıyla yatıp kalkarken o konuya girmiyor.

Hiç beklemememe rağmen ben de Hürriyet gazetesinin sayfalarını bir umut çevirdim. Tepkiyi de geçtim belki bir yazar bir söz eder mi, ya da haber olur mu diye baktım ama tek satır göremedim ve kahroldum."