Berberoğlu: Peker’in 'ben bastırdım' dediği gazete bunu haber yapamıyor, o kadar paralel evrendeler

Enis Berberoğlu, "Somut olaylar, iddialar var. Onu geçtim. Basılan gazete kendi basılmasıyla ilgili haberleri bile vermiyor. Halkın yüzde 50’si ne oluyor diyor, diğer yüzde 50 başka bir dünyada yaşıyor sanki" ifadelerini kullandı.

İşte Hürriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu’nun açıklamalarından satır başları:

“Büyük laflar etmek hele ki bu tip konularda çok zor. Temizlendik, temizleniyoruz. Yok böyle dünyalar. Bünye zayıfladığı zaman hastalıklar nüks ediyor. Sedat Peker son videosunda oldukça köşeye sıkışmış duruyor. 'Hangi ülkeye gideyim?' diye soruyor. Bundan sonraki suçlamalarının hedefi kim olacak belli değil. Bu olay artık Sedat Peker olayı olmaktan çıktı. Bir gazetenin nasıl basıldığından, KKTC’deki bir ismin basıl öldürüldüğünden, neden siyasette bir ismin 10 bin dolar aldığından bahsediliyor. Yani somut olaylar var ama bunlara baktığımız zaman zaten kendiliğinden ilişki kurulacak. Ama her şeyi geçtim basılan gazete kendisinin basılmasıyla ilgili haberlere yer vermiyor. O kadar paralel evren. Yüzde 50, yüzde 50 diyorlardı. Şu anda bir yüzde 50 'ne oluyor?' diyor diğer yüzde 50 başka bir dünyada yaşıyor gibi sanki.”