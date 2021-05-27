Gazeteci Ali Tarakçı: Soylu ismimi canlı yayında söyleyince tedirgin oldum, yutkundum

Gazeteci Ali Tarakçı, İçişleri Bakanı Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamalara ilişkin, "İçişleri bakanı canlı yayında sizi hedefe koyacak ve tedirgin olmayacaksınız. Böyle birisi var mı Türkiye'de? Tabi ki yutkunmama sebep oldu o sözler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk yayınında haberlerine tepki gösterdiği gazeteci Ali Tarakçı, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu.

'Sokaklar mesaj olarak alabilir'

Tarakçı, Atilla Güner’in "İsminizi ve haberlerinizi yayında görünce tedirgin oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tedirgin olmaz mıyım? İçişleri Bakanı canlı yayında sizi hedefe koyacak ve tedirgin olmayacaksınız. Böyle birisi var mı Türkiye'de? Türkiye'nin en kudretli adamı kim deseniz ikinci sırada Süleyman Soylu var. Soylu, Emniyet İstihbaratı, Jandarma gibi bugünkü Türkiye'de en büyük bürokrasisine sahip. Benim iş yapmamı engellemez ama yutkunmanıza, daha da yutkunmanıza sebep oluyor ve dikkat etmeniz gerekiyor. Türkiye'de sokakta size yönelik olarak saldırı yapabilecek kaç insan vardır tahmin edebilir misiniz? Ben 3.5 yıl önce silahlı saldırıya uğramış birisiyim. Hrant Dink suikastinden sonra ilk defa saldırıya uğramış bir gazeteciyim. Dava 6 ayda bitti ve 6 ay sonra beni silahla vuran kişiler 36 yıl ceza aldılar."