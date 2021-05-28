İYİ Partili Usta: 'Daha neler olacak' denilen bir ülkeye Nobelli iktisatçıları da getirseniz sorunları çözemezsiniz

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Erhan Usta, erken seçim çağrısı yaparak "Yönetim tarzı güven vermiyor. Güven olmayan, belirsizlik içindeki bir yere kim yatırım için gelir? Cumhurbaşkanı'nın başka bir siyasi parti liderini 'Daha neler olacak' diye tehdit ettiği bir ülkede Nobelli ekonomistleri getirin yine ekonomi düzelmez" dedi.