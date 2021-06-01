Eğitim İş Başkanı: Okulları en fazla kapatan ikinci ülke olduk, açarken de dükkan açar gibi saatler kala haber verdik

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Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, MEB'in yüz yüze eğitim kararını değerlendirerek, "Okulları en fazla kapatan ikinci ülke olduk, açarken de dükkan açar gibi saatler kala haber verdik" ifadelerini kullandı.

Eğitim İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) akşam saatlerinde aldığı yüz yüze eğitim kararını RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na yorumladı. Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'Kepenk kaldırıp okul açılmaz ki' "Bakanlık restoran, çay ocağı gibi işletmeler ile eğitimi aynı kefeye koydu. Onlar kepengi kaldırıp dükkanı açabilir ama eğitimin içinde veli var, servis var, bakıcı var, okul idarecileri var, öğretmenler var kantinci var... Haydi koş okula denince bu işin çok unsuru var. Okul canlı bir organizma gibidir. 'Meksika'dan sonra ikinciyiz' Geçen yıl pandeminin başladığından bu güne kadar 16 ayda Türkiye, OECD ülkeleri arasında okulları en fazla kapalı tutan Meksika'nın ardından dünya ikincisi. Diğer ülkeler geleceklerini garantiye almak için okulları mümkün olduğunca açık tutmaya özen gösterdi. Türkiye’de ise ilk kapatılan okullar oldu."