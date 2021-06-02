Prof. Sarı'dan müsilaj yorumu: Biz aklı gözünde olan insanlarız; Marmara'da felaket gözümüze girdi, acil eylem şart

Prof. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'ndeki müsilaja (deniz salyası) ilişkin, "Biz aklı gözünde olan insanlarız. Akıl gözümüzü çok kullanmak istemiyoruz. Bir şey gözümüzün içine girinceye kadar onun varlığını kabul etmek istemiyoruz. Yıllardır denizi sihirbaz zannettik. Şimdi acil eylem planına ihtiyacımız var" yorumunda bulundu.