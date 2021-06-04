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    Akşam Postası

    Dr. Funda Lena: Sanatçılar hibe desteği değil işlerini yapabilecekleri bir ortam yaratılmasını istiyor

    Akşam Postası
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    Dr. Funda Lena, pandemiden etkilenen sanatçıların ekonomik durumunu anlatan yeni araştırmaya göre, 4 sanatçıdan 3’ünün acil yardıma muhtaç hale gelmiş durumda olduğunu açıkladı.

    Kültür ekonomisi uzmanı Dr. Funda Lena, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na pandemiden etkilenen sanatçıların ekonomik durumunu anlatan yeni araştırmasının sonuçlarını anlattı. Buna göre 4 sanatçıdan 3’ü acil yardıma muhtaç hale gelmiş durumda.

    İşte Dr.Lena’nın açıklamalarından satırbaşları:

    -Nisan-Mayıs aylarında anket çalışmasını yaptık yaptık. En çarpıcı sonuçlardan bir tanesi tek geçimi kültür sanat işleri olan katılımcıların yüzde 70’inin pandemi öncesindeki duruma göre kötü durumda olması. Salgından önce çoğunun 5-10 bin lira arası ya da 3-5 bin arası aylık geliri varken şu anda yüzde 90 gibi bir oranın neredeyse bin liranın altında aylık kazanca sahipler. Ayakta durmaya çalışılan, yaşamaya çalışılan, açlık sınırın altında bir tablo söz konusu.

    Şoförlük yapanlar var

    -Sanatçıların bazıları başka meslek gruplarına yönelmiş durumda. Bir şekilde geçinmek için geçici de olsa ne iş bulabiliyorsa onu yapayım diye düşününler var. Tarım, emlakçılık, fabrika işçiliği ya da şoförlüğe kadar farklı işlerde çalışanlar var. Yüzde 56'si destek aldığını söylüyor fakat buna rağmen hala geçim sıkıntısı içindeler çünkü destekler çok cüzi. Hibe şeklinde destek verilmesindense bu sanatçıların işlerini yapabilecekleri ortamların yaratılması tercih edilmeli.

    'Okurken ağlarsınız'

    -Araştırmamda açık uçlu sorular da vardı ve onları raporlamadım ama okurken ağlarsınız çünkü ne durumda olduklarına dair kendilerini anlatan sanatçılar sahiplenildiklerini düşünmüyorlar. Kenara atıldıklarını, meslek olarak görülmediklerini hatta müzisyenlerin ne iş yapıyorsunuz denildiğinde 'müzisyenim' derseniz 'asıl işiniz nedir' diye soruyla karşılaştıklarını belirtirler.

    Talepleri nedir?

    -Pandemi öncesinde kültür-sanat alanında ihtiyaç duyulan adımlar atılmış olsaydı belki de sanatçıların desteğe bile ihtiyacı olmamış olacaktı. Vergi düzenlemesi, kayıt dışı sorunun çözülmesi, meslek tanımlarının yapılması, meslek standartlarının oluşturulması, sanatın bedava tüketilebilecek bir ürün olarak görünmesinin üstesinden gelinmesine bir ihtiyaç vardı ki dijitale taşınmayla birlikte bu daha da ihtiyaç gösterdi. dijitalden gelir elde edemiyor sanatçılar. Hangi ürün var ki her gün hepimizin hayatına dokunsun. Hiç kimse bir gününü müzik dinlemeden geçirdiğini düşünmüyorum ama toplumda kendilerine bu kadar değer katan bu hizmetin ücretiz veya çok cüzi ücretlerle tüketilmesi gerektiğine dair bir inanış var ve bunların üstesinden gelinmesi gerekiyor.

    Etiketler:
    hibe, Araştırma, Sanatçı, Koronavirüs, pandemi
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