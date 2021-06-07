Kayıt
23:21 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    SBK 134 milyon doları ABD’den Türkiye’ye nasıl getirdi, patronu nasıl kaçtı?

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202106071044679475-sbk-134-milyon-dolari-abdden-turkiyeye-nasil-getirdi-firmanin-patronu-nasil-kacti/

    Sedat Peker’in son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra yurtdışına kaçtığını iddia ettiği Sezgin Baran Korkmaz’ın adı ABD’de Utah Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sıkça geçiyor. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş, o davadan ayrıntıları anlattı.

    İşte Uğur Koçbaş'ın aktardığı o detaylar:

    • "Utah Savcılığının 511 milyon dolarlık ‘haksız kazanç’ davasında suçlanan 3 isim var. Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen ya da eski adıyla Levon Termendzhyan. Kingston kardeşlerin babası çok eşliliği savunan bir Mormon tarikatı olan ve kendi isimlerini taşıyan “Kingston Tarikatı”nın lideri. 7 bin üyesi var. Çok nüfuzlu bir aile.
    •  İddianamede yer alan bilgilere göre Kingston kardeşler bitkisel yağları biodizel yakıta çevirecek bir şirketi 2002 yılında kurdu. Levon Termendzhyan ise 14 yaşında ailesiyle Ermenistan’dan gelmiş Kaliforniya’da yaşayan ve çok sayıda benzin istasyonları olan bir kişi.  Çok lüks araçlarla gezdiği için tanınıyor. Ama daha önceden sahtecilik ve saldırı gibi suçlamaların da muhatabı olmuş bir isim.

    Yarım milyar dolarlık vurgun

    • Termendzhyan’ın teşvikiyle Kingston kardeşler büyük bir sahtecilik olayının parçası haline geliyor. 2003’te devletin biodizel üreticilerine galon başına 1 dolar desteğinden faydalanmak için sanki kendileri üretmiş gibi Hindistan’dan, Çin’den satın aldıkları biodizel yakıtları satmaya başlıyorlar.
    • 2012-2016 arasında bu planla Amerikan hazinesi 511 milyon dolar hortumlanıyor. Ortaya çıkan bu parayı da yok etmek için Termendzhyan’ın eski bir iş ortağı olan Sezgin Baran Korkmaz devreye giriyor.

    Türkiye’deki çark nasıl işledi?

    • Hemen ABD’de Türkiye’deki SBK ile aynı logoya sahip SBK USA firmasını kuruyorlar. Yöneticisi Termendzhyan oluyor. İddianameye göre Korkmaz Türkiye’de zor durumda olan şirketleri, otelleri tespit ediyor. SBK USA aracılığıyla bunlar satın alınıyor ve ABD’de elde edilen haksız kazanç, sanki bu şirketler kurtarılmış da kâra geçmiş gibi Türkiye’deki firmaların bütçelerinde gelir gösteriliyor.
    •  Yarım milyarlık vurgunun 134 milyon doları Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’de oteller satın alınıyor. Şirketler kurtarılıyor. Korkmaz bu arada Ankara’da 'hayırsever' iş adamı olarak ilişkileri de kuvvetlendirince işleri daha kolay yürütebilmek için Türkiye’de bir banka kurulması fikri doğuyor.
    • Jacob Kingston, Korkmaz ile birlikte Türkiye’ye gelip 2 hafta kalıyor. DEİK’le, BDDK ile, Türkiye yatırım ve kalkınma ajansıyla görüşmeler yapılıyor. Bu sırada zor durumdaki Borajet 250 milyon dolara FETÖ firarisi iş adamı Yalçın Ayaslı’dan satın alınıyor. Bu çok büyük yankı uyandırıyor.

    Banka kurmak istemişler

    • 250 milyon dolar sermayeli bir banka kurmak için BDDK ile görüşüyorlar. Ama izin çıkmayınca Mega Yatırım diye 100 milyon dolar sermayeli bir varlık yönetim şirketi kuruyorlar.
    •  9 Eylül 2016’da Türkiye kalkınma ve yatırım ajansı Kingston kardeşlerin enerji firması Washakie Energy’nin Türkiye’de 950 milyon dolarlık yatırım hedeflediğini ilan eden bir basın toplantısı dahi yapıyor.
    •  Termendzhyan İstanbul’da yaşamaya başlıyor. Kingston kardeşler ne zaman Türkiye’ye Borajet’in özel jetiyle gelseler iddiaya göre pasaport kontrolünden bile geçmeden çakarlı araçlarla Korkmaz’ın evine kadar gidiyorlar. Baran isimli yatta tatiller yapılıyor.
    Ortaköy ve Kuruçeşme’de gayrimenkuller
    • İstanbul’da Ortaköy ve Kuruçeşme’de gayrimenkuller satın alınıyor. Dava dosyasında yer alan tek bir gayrimenkulün vergisi 483 bin dolar. Üçlü Türkçe öğrenmek için hoca da tutuyor. Termendzhyan, Türk vatandaşlığına geçerek Lev Aslan Dermen ismini alıyor. Nihai hedef Türkiye’ye kaçmak ve hayatlarını burada sürdürmek.
    • Ağustos 2017’de Amerika’da işin kokusu çıkmaya başlıyor. Levon, Kaliforniya’da kendisine bilgi aktarsınlar diye çok sayıda polise rüşvet dağıtıyor. Bu ağa “şemsiye” adını veriyorlar. Evinin aranacağı bilgisi Dermen’e gelince hemen Borajet uçağıyla Kaliforniya’dan İstanbul’a kaçıyor.
    • Lamborghini, Bugatti, Ferrari gibi araçlarına el konuluyor ancak delil yetersizliği kararı çıkıyor. Malları iade ediliyor. Dermen de geri dönüyor. Ancak FBI delil toplamaya devam ediyor. 1000’e yakın tanıktan ifadeler alınıyor.

    Borajet’e binmeden FBI baskını

    •  Örneğin 531 nolu tanık Baran Korkmaz ile Levon arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Kingston kardeşlerin nasıl İstanbul’a kaçma planı yaptıklarını söylüyor. 2018 Ağustos ayında üçlü Borajet uçaklarıyla Türkiye’ye kaçmaya karar veriyorlar.
    •  28 Ağustos 2018’de FBI’ın baskınıyla hem Dermen hem de Kingston kardeşler İstanbul’a kalkacak Borajet uçaklarına ulaşamadan Kaliforniya ve Utah’ta yakalandı. Haklarında 70’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kingston kardeşler, “Bizi Levon ayarttı” diyerek itirafçı oldu ve 30 yıl ile yargılandılar. Her biri Amerikan hazinesini dolandırmaktan suçlu bulundu ancak jürinin 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmemesi yönündeki koronavirüs önlemine rağmen 12 kişi toplanarak bu kararı aldıkları gerekçesiyle avukatlar karara itiraz etti. Önümüzdeki ay hapis cezaları açıklanacak.

    SBK suçlandı mı?

    • Peki davada Sezgin Baran Korkmaz suçlandı mı? Hayır. Sedat Peker’in dediği gibi bir aranma da söz konusu değil. Ama savcılar Nisan 2019’da iki kez kendisiyle temas kuruyorlar.  Türkiye’de ifade vermesi uygun görülmüyor mahkeme tarafından. ABD’ye de getirilemeyeceği düşünüldüğü için 19 Ağustos’ta Londra’da videoya kaydedilecek bir ifade vermesi uygun görülüyor. Ama Korkmaz gitmiyor."

     

    Etiketler:
    Borajet, Isaiah Kingston, ABD, Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet