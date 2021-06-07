SBK 134 milyon doları ABD’den Türkiye’ye nasıl getirdi, patronu nasıl kaçtı?

Abone ol

Sedat Peker’in son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştükten sonra yurtdışına kaçtığını iddia ettiği Sezgin Baran Korkmaz’ın adı ABD’de Utah Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sıkça geçiyor. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası program editörü Uğur Koçbaş, o davadan ayrıntıları anlattı.

İşte Uğur Koçbaş'ın aktardığı o detaylar: "Utah Savcılığının 511 milyon dolarlık ‘haksız kazanç’ davasında suçlanan 3 isim var. Jacob ve Isaiah Kingston kardeşler ile Lev Aslan Dermen ya da eski adıyla Levon Termendzhyan. Kingston kardeşlerin babası çok eşliliği savunan bir Mormon tarikatı olan ve kendi isimlerini taşıyan “Kingston Tarikatı” nın lideri. 7 bin üyesi var. Çok nüfuzlu bir aile.

ve ile ya da eski adıyla Kingston kardeşlerin babası çok eşliliği savunan bir olan ve kendi isimlerini taşıyan nın lideri. 7 bin üyesi var. Çok nüfuzlu bir aile. İddianamede yer alan bilgilere göre Kingston kardeşler bitkisel yağları biodizel yakıta çevirecek bir şirketi 2002 yılında kurdu. Levon Termendzhyan ise 14 yaşında ailesiyle Ermenistan’dan gelmiş Kaliforniya’da yaşayan ve çok sayıda benzin istasyonları olan bir kişi. Çok lüks araçlarla gezdiği için tanınıyor. Ama daha önceden sahtecilik ve saldırı gibi suçlamaların da muhatabı olmuş bir isim. Yarım milyar dolarlık vurgun Termendzhyan’ın teşvikiyle Kingston kardeşler büyük bir sahtecilik olayının parçası haline geliyor. 2003’te devletin biodizel üreticilerine galon başına 1 dolar desteğinden faydalanmak için sanki kendileri üretmiş gibi Hindistan’dan, Çin’den satın aldıkları biodizel yakıtları satmaya başlıyorlar.

2012-2016 arasında bu planla Amerikan hazinesi 511 milyon dolar hortumlanıyor. Ortaya çıkan bu parayı da yok etmek için Termendzhyan’ın eski bir iş ortağı olan Sezgin Baran Korkmaz devreye giriyor. Türkiye’deki çark nasıl işledi? Hemen ABD’de Türkiye’deki SBK ile aynı logoya sahip SBK USA firmasını kuruyorlar. Yöneticisi Termendzhyan oluyor. İddianameye göre Korkmaz Türkiye’de zor durumda olan şirketleri, otelleri tespit ediyor. SBK USA aracılığıyla bunlar satın alınıyor ve ABD’de elde edilen haksız kazanç, sanki bu şirketler kurtarılmış da kâra geçmiş gibi Türkiye’deki firmaların bütçelerinde gelir gösteriliyor.

firmasını kuruyorlar. Yöneticisi Termendzhyan oluyor. İddianameye göre Korkmaz Türkiye’de zor durumda olan şirketleri, otelleri tespit ediyor. SBK USA aracılığıyla bunlar satın alınıyor ve ABD’de elde edilen haksız kazanç, sanki bu şirketler kurtarılmış da kâra geçmiş gibi Türkiye’deki firmaların bütçelerinde gelir gösteriliyor. Yarım milyarlık vurgunun 134 milyon doları Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’de oteller satın alınıyor. Şirketler kurtarılıyor. Korkmaz bu arada Ankara’da 'hayırsever' iş adamı olarak ilişkileri de kuvvetlendirince işleri daha kolay yürütebilmek için Türkiye’de bir banka kurulması fikri doğuyor.

Türkiye’ye gönderiliyor. Türkiye’de oteller satın alınıyor. Şirketler kurtarılıyor. Korkmaz bu arada Ankara’da 'hayırsever' iş adamı olarak ilişkileri de kuvvetlendirince işleri daha kolay yürütebilmek için Türkiye’de bir banka kurulması fikri doğuyor. Jacob Kingston, Korkmaz ile birlikte Türkiye’ye gelip 2 hafta kalıyor. DEİK’le, BDDK ile, Türkiye yatırım ve kalkınma ajansıyla görüşmeler yapılıyor. Bu sırada zor durumdaki Borajet 250 milyon dolara FETÖ firarisi iş adamı Yalçın Ayaslı’dan satın alınıyor. Bu çok büyük yankı uyandırıyor. Banka kurmak istemişler 250 milyon dolar sermayeli bir banka kurmak için BDDK ile görüşüyorlar. Ama izin çıkmayınca Mega Yatırım diye 100 milyon dolar sermayeli bir varlık yönetim şirketi kuruyorlar.

9 Eylül 2016’da Türkiye kalkınma ve yatırım ajansı Kingston kardeşlerin enerji firması Washakie Energy’nin Türkiye’de 950 milyon dolarlık yatırım hedeflediğini ilan eden bir basın toplantısı dahi yapıyor.

Termendzhyan İstanbul’da yaşamaya başlıyor. Kingston kardeşler ne zaman Türkiye’ye Borajet’in özel jetiyle gelseler iddiaya göre pasaport kontrolünden bile geçmeden çakarlı araçlarla Korkmaz’ın evine kadar gidiyorlar. Baran isimli yatta tatiller yapılıyor. Ortaköy ve Kuruçeşme’de gayrimenkuller İstanbul’da Ortaköy ve Kuruçeşme’de gayrimenkuller satın alınıyor. Dava dosyasında yer alan tek bir gayrimenkulün vergisi 483 bin dolar. Üçlü Türkçe öğrenmek için hoca da tutuyor. Termendzhyan, Türk vatandaşlığına geçerek Lev Aslan Dermen ismini alıyor. Nihai hedef Türkiye’ye kaçmak ve hayatlarını burada sürdürmek.

Ağustos 2017’de Amerika’da işin kokusu çıkmaya başlıyor. Levon, Kaliforniya’da kendisine bilgi aktarsınlar diye çok sayıda polise rüşvet dağıtıyor. Bu ağa “şemsiye” adını veriyorlar. Evinin aranacağı bilgisi Dermen’e gelince hemen Borajet uçağıyla Kaliforniya’dan İstanbul’a kaçıyor.

Lamborghini, Bugatti, Ferrari gibi araçlarına el konuluyor ancak delil yetersizliği kararı çıkıyor. Malları iade ediliyor. Dermen de geri dönüyor. Ancak FBI delil toplamaya devam ediyor. 1000’e yakın tanıktan ifadeler alınıyor. Borajet’e binmeden FBI baskını Örneğin 531 nolu tanık Baran Korkmaz ile Levon arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Kingston kardeşlerin nasıl İstanbul’a kaçma planı yaptıklarını söylüyor. 2018 Ağustos ayında üçlü Borajet uçaklarıyla Türkiye’ye kaçmaya karar veriyorlar.

Baran Korkmaz ile Levon arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Kingston kardeşlerin nasıl İstanbul’a kaçma planı yaptıklarını söylüyor. 2018 Ağustos ayında üçlü Borajet uçaklarıyla Türkiye’ye kaçmaya karar veriyorlar. 28 Ağustos 2018’de FBI’ın baskınıyla hem Dermen hem de Kingston kardeşler İstanbul’a kalkacak Borajet uçaklarına ulaşamadan Kaliforniya ve Utah’ta yakalandı. Haklarında 70’er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kingston kardeşler, “Bizi Levon ayarttı” diyerek itirafçı oldu ve 30 yıl ile yargılandılar. Her biri Amerikan hazinesini dolandırmaktan suçlu bulundu ancak jürinin 10 kişiden fazla insanın bir araya gelmemesi yönündeki koronavirüs önlemine rağmen 12 kişi toplanarak bu kararı aldıkları gerekçesiyle avukatlar karara itiraz etti. Önümüzdeki ay hapis cezaları açıklanacak. SBK suçlandı mı? Peki davada Sezgin Baran Korkmaz suçlandı mı? Hayır. Sedat Peker’in dediği gibi bir aranma da söz konusu değil. Ama savcılar Nisan 2019’da iki kez kendisiyle temas kuruyorlar. Türkiye’de ifade vermesi uygun görülmüyor mahkeme tarafından. ABD’ye de getirilemeyeceği düşünüldüğü için 19 Ağustos’ta Londra’da videoya kaydedilecek bir ifade vermesi uygun görülüyor. Ama Korkmaz gitmiyor."