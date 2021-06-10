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    Akşam Postası

    Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan: Togo Kuleleri müteahhitiyle hakim yan yana görüldü, HSK’ya şikayet ediyoruz

    Akşam Postası
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    Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Biz ruhsat iptali isterken Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar kabul edilebilir bir karar değil. O ekip içinde iddialara konu olan hakim Esat Toklu yok ama onu da Togo Kuleleri’nin müteahhitiyle yan yana görmüş herkes. HSK’ya şikayet edeceğiz” dedi.

    Sedat Peker’in videoları sonrası yeniden gündem olan Ankara Togo Kuleleri ile ilgili iddiaları Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Candan, “Biz ruhsat iptali isterken Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin verdiği karar kabul edilebilir bir karar değil. O ekip içinde iddialara konu olan hakim Esat Toklu yok ama onu da Togo Kuleleri’nin müteahhitiyle yan yana görmüş herkes. HSK’ya şikayet edeceğiz” dedi.

    İşte Candan’ın açıklamaları:

    “Togo Kuleleri’nin dava yoluyla mühürlenmesi ve ruhsatının iptal edilmesi kararı verildi. Büyükşehir Belediyesi önce istinafa gitti sonra istinaftan feragat etti. Sinan Aygün, mühürleme davamızı istinafa götürmüştü müdahil olarak. O ekibin içerisinde hakim Esat Toklu yok ama Togo müteahhitiyle yan yana görmüş herkes şüpheleniyor ve biz de bu konuda rahatsız olduk. Çünkü Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği karar kabul edilebilecek bir karar değildi. Büyükşehir Belediyesi'nin feragatini reddetti bizimkini hiç görüşmedi içerik olarak. 'Bunların dava açma ehliyeti yok' dedi. Bilerek ehliyetten reddetti.

    'Ehliyetten ret, süreci uzatma amaçlı'

    Bu davalarda bu tür durumlarda ehliyetten ret verme kararının ne anlama geldiğini biliyoruz, süreci uzatmak anlamına geliyordu. 2 yıl önce bir davada ehliyetten red yemiştik Nevşehir'deki bir otelden kaynaklı ve iki gün önce onun kararı geldi Anayasa'ya göre ehliyetimiz var, dava açma yetkimiz var diye. Bu karar bu kadar tartışmalıyken Sinan Aygün, 'istinafa başvurursanız ben halledeceğim' demişti. Kamuoyuna yansımıştı bu görüşmeler. İstinafa gittiğinde de mühürün kaldırılması sürecinde Aygün, 'dava açma yetkiniz yok' dedi.

    'AİHM'e kadar götürürüz'

    HSK için avukatlarımız bugün şikayet dilekçesi hazırlıyorlar. Kamera kayıtlarını, giriş-çıkış kayıtlarını çıkartsalar her şey ortaya çıkabilir çünkü ehliyetten reddi istinafa taşıdık ve istinaf da bizi reddetti oradan Anayasa Mahkemesi'ne gönderdik ve Anayasa Mahkemesi de reddetti. TOGO ikiz kulelerindeki mühürleme davası, AİHM'e gidecek. Burada haksızlık var. Büyükşehir Belediyesi'nin tıraşlaması ve yıkması gerekiyor.''

    Etiketler:
    Esat Toklu, HSK, Togo, Tezcan Karakuş Candan, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Mimarlar Odası
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