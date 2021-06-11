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    Akşam Postası

    Müfettiş raporuyla koltuğundan olan AK Partili Ünye Belediye Başkanı: Bu bir siyasi cinayettir

    Akşam Postası
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    İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla seçime 4 ay kala görevden el çektirilen ve Danıştay tarafından aklanan Ahmet Çamyar, “Bana bunu yapan 3 kuruşluk adamlara 3 kuruşluk dava açacağım” dedi.

    İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin raporuyla seçime 4 ay kala görevden el çektirilen ve Danıştay’ca aklanan Ahmet Çamyar RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Bir siyasi cinayete kurban gittiğini söyleyen Çamyar, “Bana bunu yapan 3 kuruşluk adamlara 3 kuruşluk dava açacağım” dedi ve ekledi: “Bunun arkasında partiyi ele geçirmeye çalışan Cumhurbaşkanlığı sonrasında güç devşirmekle alakalı operasyonlar var.”

    İşte eski başkan Ahmet Çamyar’ın açıklamalarından satırbaşları:

    “2016’da İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş gelmişti 'aferin, çok güzel hiçbir şey yok' deyip raporlarını tutup gittiler. Bu kez 25’inci gün oldu ve baktık ki işler çığırından çıkıyor Ankara'ya gittim. Bize dediler ki, ''Sen birinin ayağına basmışsındır, seni görevden almak için yürütülen bir süreç bu.'' Müfettiş kurulu başkanı, ''Emir, talimat yukarıdan. Benim yapacağım hiçbir şey yok. Kaderinize razı olun'' dedi. Sonrasında evime soruşturmanın selameti açısından görevden alındınız yazısı geldi ama ortada soruşturma yok, benden ne savunma alındı ne de bana bilgi verildi. Ben neden görevden alındığımı bilmiyorum.” 

    “Siyasi bir cinayettir”

    “Yaklaşık 28 aydır konuşmadım. Yargı süreciyle görevden alındığım için insanların kafasında soru işareti oluşuyor ve bu özellikle oluşturuldu. Bir yakını, bir dostu, bir ahbabı bir koltuğa oturtmak için kamu gücüyle mevcut belediye başkanına iftira atılıyor ve operasyon çekiliyor. Bilinçli bir şekilde tasarlanarak yapılmış siyasi bir cinayettir. Beni koltuktan indiren irade, kamu gücünü kullanan ve bundan menfaat elde eden kişi ya da kişilerdir. Kim o koltukta oturuyorsa ve son 20 dakikada aday olabiliyorsa son derece güçlü olması lazım ki yerime gelsin.” 

    Atilla Güner’in “Peki bu yaşananlardan sonra siyaseti bıraktınız mı?” sorusuna Çamyar şu yanıtı verdi:

    “Bu kadar emek verdikten sonra böyle çocuğumun başının önüne eğilmesi anlamında ithamla görevden alınmak beni ciddi şekilde yaraladı. 4.5 ay sonra isteyen istediği adayı getirip koyabilir. Bana hiç kimse şu kadar belediye başkanlığı yap diye söz vermedi ama 4.5 kala suç istina etmek suretiyle beni görevden almaları beni ve ailemi yaraladı. 40'ı çıkmamış bebeğim vardı, eşim sütten kesildi ve mamayla çocuğumuzu beslemek zorunda kaldık.” 

    Çamyar'ın Güner’in “Tazminat davası açmak isteseniz kime açarsınız bu durumda?” sorusuna ise yanıtı şöyle oldu:

    “Böyle bir durumda tazminat davası açsak İçişleri Bakanlığı'na açarız. 3 kuruşluk bir dava açmak içimden geliyor, bunu yapanların 3 kuruşluk adam olduğunu ortaya koymak için. Parti üyeliğim hala devam ediyor, istifa etmedim. Parti içerisinde partiyi ele geçirmeye çalışan, Cumhurbaşkanlığı sonrasında güç devşirmekle alakalı operasyonların neticesinde oldu bunlar. O yüzden aktif siyaset yapmıyorum. Bir es dedik, bir mola dedik ama Türkiye'nin temel gidişatı ve seyrini ben de okuyarak izlemeye devam ediyorum.”

    Etiketler:
    Danıştay, Ahmet Çamyar, Ünye, AK Parti
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