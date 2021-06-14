Kayıt
00:49 15 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Akşam Postası

    Firari Sezgin Baran Korkmaz, Rahip Brunson için eski CIA Başkanı’nı Türkiye’ye getirmiş

    Akşam Postası
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/24/1041482403_0:306:1400:1094_1199x675_80_0_0_39aefec5e807f68b16f9dccd5b90b817.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/aksam_postasi/202106141044733693-firari-sezgin-baran-korkmaz-rahip-brunson-icin-eski-cia-baskanini-turkiyeye-getirmis/

    Sezgin Baran Korkmaz ismi, ABD’de karıştığı yarım milyar dolarlık dolandırıcılık ve Sedat Peker’in Paramount Otel’le ilgili açıklamalarıyla gündem olmuştu. Korkmaz’ın Rahip Brunson için eski CIA Başkanı’nı nasıl Türkiye’ye getirdiğine dair bilgileri program editörü Uğur Koçbaş, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası programında anlattı.

    İşte bağımsız gazeteciler tarafından oluşturulan 'Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi' OCCRP araştırmasına göre Sezgin Baran Korkmaz’ın 2016’da FETÖ’den tutuklanıp, 2018’de serbest bırakılan Rahip’le ilgili ilginç temasları:

    "Brunson’ın serbest kalması için Trump’ın seçim öncesinde bağış kampanyasında destek veren iş adamlarından Tommy Hicks Jr. ve eski CIA Başkanı James Woolsey’nin Eylül 2018’de Türkiye ziyareti sırasında SBK uçağını, aracını kullandığı ve Korkmaz tarafından ağırlandığı ortaya çıktı.

    Bu ziyareti organize eden isim CIA Başkanı Woolsey’in lobi şirketi ola Nancy Miller. İzmir ve İstanbul’da gerçekleşen bir haftalık ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmek istediler ama başarılı olamadılar. Fakat sürekli Ankara ile bir telefon trafiği içinde oldukları anlaşılıyor.

    Eski CIA Başkanı’nı SBK jetiyle getirdi

    İzmir’e inen SBK Holding yazılı özel jetten inen Hicks’in fotoğrafı haberde yer alıyor. Onlara James McCurry adında bir rahip de eşlik ediyordu. Ancak işin ilginç tarafı bu Türkiye ziyaretinden birkaç hafta önce Korkmaz’ın ABD’de yarım milyar dolarlık yolsuzluğa karıştığı Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’e operasyon düzenlenmesi. Hatta bu yolculuğun yapıldığı SBK jeti bile oradan elde edilen haksız gelirle alınmıştı.

    10 milyon dolarlık anlaşma

    Eski CIA Başkanı, “Bu seyahati Brunson’ın serbest kalmasının ABD’de yaratacağı olumlu etkiyi anlatmak için eşim Korkmaz ile organize etmişti” dedi. Eşi ölümcül kanser hastasıydı ve katılamadığı geziden sonra da hayatını kaybetti. İddiaya göre Korkmaz, çifti yıllardır tanıyordu.

    20 Eylül 2016’da Korkmaz, Nancy Miller ve Woolsey ile seçim kampanyasının son aylarında New York Peninsula Hotel’de bir araya geldi. Bu görüşmede 10 milyon dolarlık bir lobi faaliyeti için çiftle anlaşmaya varıldı. Bu görüşmede Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı’yken istifa etmek zorunda kalan Michael Flynn davasında adı geçen Türk işadamı Ekim Alptekin de yer almıştı.

    Hatta bir gün önce Flynn ve Alptekin, Gülen’in nasıl ABD’den kaçırılıp Türkiye’ye getirilebileceğini dahi konuşmuşlardı.

    Brunson kitabında anlattı

    İzmir ziyareti sırasında Woolsey ve Korkmaz uçakta beklediler. Korkmaz’ın avukatı Hicks ve rahibi Brunson’a götürdü. Brunson’ın kitabında da bu ziyaret “bir işadamı ve bir rahip gelmişti” diye anlatılıyor. İş adamının kendisine cep telefonundan çok üst düzey isimlerle fotoğraflar gösterdiğini ve serbest bırakılması için çalıştıklarını söylediğini aktarıyor.

    Serbest kaldığında oradaydı

    Hatta Brunson’ın kitabına göre Hicks, “Yarın Erdoğan’la görüşeceğiz. Biz ABD’li ve Türk işadamlarının oluşturduğu özel bir inisiyatifiz” demişti. Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt, “Korkmaz bana gelip rahip serbest bırakıldığına katkısı olanlar arasında kendisinin de bulunduğunu söylememi istedi. Ben reddettim” dedi. Ama ona rağmen kameralar önünde açıklama yaparken arka planda Korkmaz’ın olduğu görüldü. Yani Brunson serbest kalırken Korkmaz da oradaydı." 

     

    Etiketler:
    ABD, CIA, Rahip Brunson, Sezgin Baran Korkmaz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Nemrut Krater gölünde bir araya gelen 7 dağcı, zirveyi ve gölün çevresini kapsayan alanda 14 saat süren doğa yürüyüşü yaparak bölgedeki güzelliklerin keyfini çıkardı.
    Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliğine dikkat çekmek için doğa yürüyüşü
    Karikatür
    Lavrov: 'ABD'nin geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umuyoruz’
    İnfografik
    Türkiye'deki Suriyeli mülteciler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet