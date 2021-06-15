Prof. Kalaycıoğlu: ABD-Türkiye ilişkilerinde Obama döneminden çok farklı bir süreç yaşıyoruz

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, “Biden bir demokrasi kulübü kurmak istiyor. Bu bunun içinde miyiz yoksa dışında mıyız, bunu giderek daha fazla hissedeceğimiz bir noktaya doğru gelişmeler bizi götürebilir” dedi.

Brüksel’deki NATO zirvesinde gerçekleşen Erdoğan-Biden görüşmesini Prof. Ersin Kalaycıoğlu RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı. Prof. Kalaycıoğlu, “Biden bir demokrasi kulübü kurmak istiyor. Bu bunun içinde miyiz yoksa dışında mıyız, bunu giderek daha fazla hissedeceğimiz bir noktaya doğru gelişmeler bizi götürebilir” dedi.

Prof. Kalaycıoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

“Obama ilk dış ziyaretini Ankara’ya yapmıştı. Müttefikliğin dışında bir ortak olduğumuz imajı verilmişti. Bıden, hem Obama'nın hem başkan yardımcısıydı hem de Demokrat Parti'den seçilmiş olan bir Başkan. İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ile karşılaşması 6 ay kadar gecikmeyle oldu. Obama dönemi neye işaret ediyorsa bu dönem ondan çok daha farklı bir şeye işaret ediyor diye düşünmeye başlayabiliriz. Trump'ın kazanması arzu ediliyordu ama olmadı, olmayınca Bıden'ın kazanmasını mecburen kabul etmek durumunda kalındı ama onun dışında Bıden'ın Trump'a zıt bir dış politikası var.”

'Kulübün içinde miyiz dışında mıyız?'



“Şu anda yapılmaya çalışılan NATO'yu da AB'yi de seferber ederek demokratik ülkeler paktı kurmak. Biden ve bunu 2019'dan beri dillendiriyor. Hem iç kamuoyundaki çeşitli güç odaklarına, iktisadi ve diğer çeşitli çıkar gruplarına mesaj bu, hem de aynı zamanda dış politikadaki dünyadaki fay hatlarını nasıl belirlediğine, nasıl algıladığına dair ipuçları. Orada bir demokrasi kulübü varsa biz bu demokrasi kulübünün için miyiz, dışında mıyız? Bunu giderek daha fazla hissedeceğimiz bir noktaya doğru gelişmeler bizi götürebilir.”