HDP'nin avukatı Türkan Aslan: Bu basit bir adli olay değil ki 24 saatte soruşturma tamamlansın

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HDP'nin avukatları arasında yer alan Türkan Aslan, partinin İzmir İl Başkanlığı'na yönelik saldırı hakkında "Bu planlı ve canice bir saldırı. Basit bir adli olay gibi 24 saatte soruşturmanın tamamlanmasına çok şaşırıyoruz... Olayın derinleştirilmesi, azmettiricilerinin, yardım edenlerin ve tamamının tespit edilmesi lazım" dedi.

HDP İzmir İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırının ardından yaşananları, partinin avukatlarından Türkan Aslan, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na anlattı. Avukat Aslan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Biz gittiğimizde olay yeri inceleme yukarıdaydı ancak girişimize uzun bir süre izin verilmedi. Müracaat Savcısı'nın gelişi epey uzun sürdü. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yapıp bizi daha geç saatlerde içeriye aldıkları için bizden önce yapılan işaretleme ve delil tespitlerinin tamamının bizden önce yapıldığını öğrendik. Usulen oranın güvenlik çemberine alınması ve savcının ve tarafların gelmesi bekleniyor olması gerekirdi. Süreç açısından böyle bir eksiklik yapıldığı kanaatindeyim. Savcının olay yeri incelemesine ilişkin tutmuş olduğu tutanak oldukça yüzeysel bir tutanak. Olay yeri oldukça geniş ve saldırgan il binasının bütün odalarına girmiş ve zarar vermiş. Deniz Poyraz, mutfak bölümünde kendisine kahvaltı hazırlamış. Kapı açık mıydı yoksa kapıyı Deniz mi açtı o konuda bir bilgimiz yok. Saldırganın kendi ifadesinden de anladığımız kadarıyla içeri girer girmez mutfak kısmında önce Deniz'i öldürdüğüne dair beyanı söz konusu ama hırsını alamayıp birkaç kez silahla ateş ediyor. Deniz'in kafasında ve bacaklarının arkasında kurşun delikleri var. Bununla da yetinmeyip kafasına vurduğunu ifadesinde söylüyor. Kilitli odalarda birilerinin olup olmadığını anlamak için odaların camlarının kırıyor, oralara da ateş ediyor. 'Sıradan bir adli vaka değil' Tutuklama tasarlayarak kasten adam öldürmekten bir tutuklama olmuş ama canavarca bir his ve politik bir dava bu. Sıradan adli bir vaka olarak değerlendirmek mümkün değil. Cinayetin işlendiği yer bir siyasi parti, siyasi parti olma sebebiyle bu saiklerle gelmiş ve orada bir kişiyi öldürme kastıyla değil, en az 4-5 kişiyi öldürme kastıyla geldiğini söylüyor. Bu olayı gerçekleştirmeden önce aylarca çalışma yapmış, tasarlamış ve o binada bulunan bir kursa kaydını yaptırmış. Bu örgütlü bir şekilde işlenmiş.

Benzer davalardan ayırt edici özelliği bu kadar hızlı bir şekilde soruşturma aşamasının tamamlanması. 24 saat içerisinde tamamlanmış olması bizi şaşırtan bir durum. Kişinin ifadesinin öğretilen bir ifade olduğunu düşünüyoruz. Tek başına işlediğini, silahı tek başına edindiğini ve bu hazırlıkların tamamının tek başına yaptığını bir kurguyla hazırlanmış bir ifade vermiş. Soruşturmayı yürüten Terör Savcılığı'na bir dilekçe verdik. Dilekçemizde, araştırılmasının gerektiğini ve tespitlerimiz vardı o tespitlerimizin yapılmasını istedik. Savcılığın bu konuda ne yapacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dosyada gizlilik kararı var. Soruşturmanın bu kadar hızlı bir şekilde tekil bir şahsa aitmiş gibi, onun tasarladığı bir olaymış gibi yansıtılması doğru değil... Olayın derinleştirilmesi, azmettiricilerinin, yardım edenlerin ve tamamının tespit edilmesi lazım aksi takdirde bu olayı aydınlatmak mümkün değil."