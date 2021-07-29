Prof. Deniz: Van'da insan kaçakçısı minibüs şoförü 6 kez yakalandı, 7'ncide kaza yaptı; yasalar bunu engelleyemiyor

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Afgan sığınmacıların Türkiye'ye gelişini değerlendiren Prof. Deniz, "Bir minibüs şoförü 6 kez göçmen kaçakçılığından yakalandı. 7'inci seferinde 18 kişinin can verdiği kazayı yaptı. 6 kere yakalanmış birinin yeniden bu işi yapmasına yasalarımız engel olamıyor maalesef" dedi.

Taliban tehdidinden kaçarak Türkiye'ye gelen binlerce Afgan sığınmacı, İran sınırındaki Van üzerinden Türkiye'ye geliyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde insan kaçakçılığı ve göçmen sorunları konusunda çalışan Prof. Orhan Deniz, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Deniz'in açıklamaları şöyle: "Afganların, İran’a geçişi arttı. İran’da resmi kayıtlara göre 1 milyonun üzerinde ama gayri resmi rakamlara göre 2 milyon civarında Afgan göçmenin bulunduğu ifade ediliyor. İran, ambargonun etkileriyle boğuşan bir ülke olarak ekonomik anlamda iyi durumda değil. Kendi üzerindeki göçmenlerin Türkiye'ye geçişinde hem teşvik hem de desteklerinin olduğunu biz, göçmenlerden de öğreniyoruz. Göçmen kaçakçılarının aracılığıyla gelen bu kitlerinin, Türkiye'ye girişlerinin çok da kolay olmadığı intibasının verilmesi gerekiyor, ki son günlerde daha ciddi önlemler alınıyor. 'Günlük değil kalıcı önlemler lazım' Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir göçmen tek başına çıkıp da binlerce kilometrelik yolu kat etmez. Mutlaka insan kaçakçılarının desteğiyle göç hareketi gerçekleşiyor. Ülkemizin transit olarak veya hedef ülke olarak seçildiği uluslararası göç koridoru dünyanın en uzun göç koridoru. Myanmar’dan Avrupa’ya, İskandinav ülkelerine belki 10 bin kilometrelik yolu gitmeye çalışan kitleler var. Bilmedikleri coğrafyayı tek başına gitmelerinin imkanı yok.

2018 Yılında Van’da minibüs kazası olmuştu ve 17 göçmen hayatını kaybetmişti. Bu kazaya sebep olan minibüs şoförü daha önce 6 defa göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi çıktı. 6 defa yapıyor ama 7’nci defa yapmasına engel olamıyor mevcut yasalarımız. Kanunlarımızın caydırıcı olması gerekiyor. Türkiye’nin günlük değil kalıcı bir göçmen politikasına ihtiyacı var."