Akdeniz ve Ege’deki yangınların sebebi sabotaj mı iklim değişikliği mi?

Türkiye’de 71 bölgede yaşanan yangınlar için Türk basınında bazı gazeteler sabotaj manşetleri atarken bazı uzmanlar ise bunun iklim değişikliği kaynaklı olduğunu savundu. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası bu iki farklı görüşü konuya hakim uzmanlarıyla masaya yatırdı.