Akdeniz ve Ege’deki yangınların sebebi sabotaj mı iklim değişikliği mi?

Afet uzmanı akademisyen Kubilay Kaptan, şu açıklamalarda bulundu:
'İnsan eliyle olabilir, şaşırmayız'
- Bizdeki ya da dünyadaki yangınların yüzde 90’a yakını insan hatasından kaynaklanır. Piknikçiler, bırakılan cam ve atılan sigara gibi. Geriye kalan yüzde 10’nun bir kısmı doğal yollar mesela şimşek gibi bir kısmı da sabotaj ve terörizm ile ilgilidir ve bizde hepsi görülür. Güneydoğuda terör eylemi olduğu zaman şaşırıyor muyuz? Hayır... Pkk bu işin arkasından çıkabilir. Şaşırmayız. Farz edin ki sabotaj olsun, sizin bunlara müdahale edecek kapasiteniz yoksa ancak izlemekle yetinirsiniz.
- Bu ülkede 60 yıldır yayınlanan istatistiklere baktığınız zaman nerede ne zaman yangın çıkacağı belli. Siz buna önceden önlem almak zorundasınız. Bu kadar farklı noktada yangınlar olması doğal. Bu sadece Türkiye’ye has değil. Dünyada da oluyor. Son 15 senedir bizde veya dünyada yangınlar artıyor ve artacak. Bunun iki sebebi var. Bir iklim değişikliği. Isının artmasından dolayı değil değişkenlikler nedeniyle. Diğer sebebi ise maalesef ki yapılaşmanın orman ile iç içe girmiş olması.
İTÜ eski rektörü ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü İklim ve Deniz Bilimleri Bölümü’nden Prof. Mehmet Karaca ise şöyle konuştu:
'Felaket geliyordu'
- Felaket geliyordu aslında... 1 yıldır bu bölgelerde kuraklık yaşıyoruz. Yangın olan bölgelerde İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin bölgeleri bu sinyali veriyordu. Meteorolojik koşullar da buna katıldı. Yangınlar iklimde olağanüstü olayların sıklığının artacağını gösteriyor. Bilimsel çerçevede konuşmak gerekirse bu olay bekleniyordu. Geçen senelerde Avusturalya’da başlayan orman yangını 240 gün sürmüştü ve Kaliforniya’da hala devam eden yangınlar var. Bu olaylarda kurak ve sıcak hava Konya Ovası’ndan, Toros’ları aşarak ormanlık bölgeye yöneliyor.. Orman yangınlarının yakıtı hava sıcaklığı, rüzgar ve bağıl nem. Bağıl nemin düşmesi lazım ki olay böyleydi. Sıcaklık arttı, rüzgar da kuru ve sıcak rüzgar esince ormanın daha hızlı yanmasına neden oluyor.
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