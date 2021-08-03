Prof. Ali Kerem Saysel: Karadeniz’deki sellerle güneydeki yangınlar birbirinden bağımsız değil

Ege ve Akdeniz’de süren yangınları Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Ali Kerem Saysel RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi. Karadeniz’de son dönemde yaşanan sel felaketlerinin arkasında yatan iklim değişikliği kaynaklı sebeplerin yangınlarda da etkili olduğunu söyledi.