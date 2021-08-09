İkizköylü Nejla Işık: Muğla bu kadar yanmışken bizim ormanımızı kesmek istiyorlar, bu akıl alır bir şey mi?

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Muğla İkizköy'ün sakinlerinden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek, vermeyecek ormanını” dedi.

Muğla İkizköy’de termik santral için orman içinde kömür ocağı açılmasını engellemek amacıyla temmuzdan bu yana eylem yapan köylülerden Nejla Işık, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuştu. Işık, “Bir ağaç daha kestirmeyiz. İkizköylüler direnecek vermeycek ormanını” ifadesini kullandı. 'Adalete güvenmek istiyoruz' Durumu mahkemeye taşıdıklarını ve adalete güvenmek istediklerini söyleyen doğma büyüme İkizköylü olan Nejla Işık’ın açıklamaları şöyle: "Kömür çıkartıp elektrik üreteceklermiş. İkizköy’ün geri kalan kısmında her şeyi yok ettiler. Ben de dahil olmak üzere buranın yerlileri olarak bir avuç toprağımızı vermek istemiyoruz. Termik santral işleticisi şirket hem köylünün elinden toprağını almak için ihbarnameler gönderiyor , hem de Akbelen Ormanı’nı kesmek istiyor. Bir tarafta tarım arazilerimiz, bir tarafta 740 dönümlük Akbelen Ormanı var. Ağaçları keserse burası nefessiz kalır. Şuan bile her sabah kömür kokusuyla uyanıyoruz. Akciğer ve astım hastası olanlar burada yaşayamıyor. Akbelen Ormanı'nı kaybetmemek için 17 Temmuz'dan bu yana burada nöbet çadırı oluşturduk. Çıkan orman yangınlarıyla buranın hiçbir alakası olmamasına rağmen burada 'yangını önlemek için' diyerek 100 ağacımızı daha kesmişler. Sesleri duyar duymaz geldik. Hemen onları oradan çıkarttık. Jandarma, afet alanında bulunmamamızı söyleyerek bizi çıkarmak istiyor ama bulunduğumuz alan şahsa ait. Muğla, yandı bitti, kül oldu. Akbelen Ormanı bizim için artık çok daha önemli ve biz burayı terk etmiyoruz. Ormanlar bu kadar yanıyorken burada ağaç kesmeye hakları olabilir mi?"