İttifak ihtimalleri içerisinde Saadet Partisi'nin 'kilit parti' durumunda olduğunu söyleyen SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Bayrakçı, "Saadet Partisi, İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti'yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir" dedi.