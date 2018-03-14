BAE Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş’ın, Türkiye’nin Arap ülkelerinin bağımsızlığına saygı duymadığı açıklamasını değerlendiren Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, BAE gibi Körfez ülkelerinin Ortadoğu politikasında büyük rol oynamadığını belirtti.
ABD'nin Suriye'ye açık tehditlerde bulunmasını değerlendiren Rus uzman Muhin, ABD'nin bu tutumunu Washington'un Suriye'deki ekonomik düzlemde kontrolü kaybetmesiyle ilişkilendirdi.
Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri almasının NATO'da ciddi bir endişe yarattığını söyleyen NATO Askeri Komite Başkanı Petr Pavel, bu anlaşmanın NATO için risk oluşturduğunu ifade etti.
Rus vekil Şerin, Moskova’nın Ankara'yla NATO’da ayrılık tohumlarını ekmek için yakınlaşmadığını belirtti.
Kuzey Kore ile Güney Kore liderlerinin zirve gerçekleştirme konusunda anlaşmasını Pyongyang'ın başarısı olarak gören Rus senatör Kosaçev, ABD'nin bundan sonraki eylemlerinin Washington'un Pyongyang'a biçtiği rolü göstereceğini ifade etti.
ABD’nin Suriye’deki müttefiği YPG, Zeytin Dalı hareketini sürdüren TSK’ya karşı savaşmak için Afrin’e gidiyor. ABD, verdiği sözlere rağmen YPG’yi silahlandırmaya devam ediyor. Ancak YPG bu silahı şimdi ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’ye karşı kullanabilir. Rus uzmanlar, ABD’nin YPG gibi bir müttefiki kaybetme riskini değerlendirdi.
UEFA Avrupa Ligi’nde Athletic Bilbao-Spartak Moskova’nın karşılaşmasında, taraftarlar arasında sokak kavgaları yaşandı. Olaylarda bir polis kalp krizi geçirip öldü. Olayların geniş yer bulduğu İspanyol basınının Rus taraftarları ‘Neo-Naziler’ olarak tanımlayarak Bilbao sakinlerine dikkatli olma çağrısı yaptığı ve gerginliği körüklediği belirtildi.
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD’li askeri yetkililerin Suriye ordusuna karşı koymak üzere Şam’ın doğusuna gönderecek militanlar seferber ettiklerini duyurdu.
ABD’nin Portekiz'in Terceira adasında Soğuk Savaş döneminden sonra kapattığı Lajes üssünde kanser vakalarında ciddi bir artış yaşandı. Kanser vakalarının üssün yarattığı kirlilik nedeniyle ortaya çıktığı görüşündeki ada halkı, ABD’nin kayıpları telafi etmesini istiyor.
Financial Times, "Zayıf anketler Erdoğan'ı milliyetçilerle ittifaka itti" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP ile ittifakının AB ve ABD'yle ilişkilere zarar verme riski taşıdığını ifade etti.
Eski Refah Partisi milletvekili ve Akit yazarı Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin ataları sayesinde bulunduğunu savunurken "Orada Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler" ifadesini kullandı.
CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarındaki gerilimin tavan yapması üzerine Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster'ı görevden almayı düşündüğünü iddia etti. Korgeneral McMaster'ın orduya geri dönmesine yönelik formül arandığı ileri sürüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri potansiyeli artırma planlarının askerliğe elverişli ABD'lilerin sayısının azalması nedeniyle tehlikeye düştüğü belirtildi. Uyuşturucu kullanımının ve suç oranı yüksekliğinin de bu konuda sorun çıkardığı kaydedildi.
Rus milletvekili Vladimir Gutenev, yeni geliştirilen Su-57 (Sukhoi T-50) avcı uçağının Suriye'ye gönderilmiş olması ihtimalini dışlamadığını söyledi. Gutenev, bu uçakların Suriye'deki varlığının ülkenin hava sahasına periyodik olarak giren bazı ülke uçakları için caydırıcı faktör olabileceğini belirtti.
İttifak ihtimalleri içerisinde Saadet Partisi'nin 'kilit parti' durumunda olduğunu söyleyen SONAR Araştırma Şirketi Başkanı Bayrakçı, "Saadet Partisi, İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti'yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir" dedi.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, gazeteciler Ahmet Altan, kardeşi Prof. Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, zinanın suç sayılmasını tekrar gündeme getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'sert, etkili, kuvvetli bir tartışma çıkarmayı umduğunu' söylerken amacın "Muhafazakâr milliyetçi cephe gücüne güç katsın, sandıklar patlasın, hayat bayram olsun, kuşlar cıvıldasın falan" olduğunu yazdı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Erkut, "FETÖ, Katolik cemaati içinde 'Opus Dei' diye bir akım var bunlarla yine benzer özellikler gösteriyor. Dolayısıyla bu nevzuhur bir yapı değil" dedi.
Rus gazeteciler, Ukrayna hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile Ortaklık Anlaşması'nı imzalamayı reddetmesiyle Maydan gösterileriyle başlayan ve Ukrayna’nın yeni yönetiminin oluşmasıyla tamamlanan süreci değerlendirdi.
Avrupa Birliği’nin (AB) 27 üye ülkesinin liderlerinin 23 Şubat’ta yapılacak gayri resmi zirvede, Türkiye’nin Kıbrıs karasularındaki eylemlerini ele alacağı belirtildi.
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