'Rus ordusu artık sayısal üstünlüğe değil, teknik imkanlara önem veriyor'

Modern Rus ordusunu analiz eden Amerikan National Interest (NI) dergisi, yüzyıllar boyunca sayısal üstünlüğe önem veren Ruslar için artık taktik ve teknolojik imkanların ön plana çıktığını belirtti.

ABD merkezli RAND Corporation düşünce kuruluşunun yaptığı araştırmada öne çıkan noktaları aktaran NI muhabiri Michael Peck'e göre Rus ordusu kapsamlı bir silahlı çatışma amacında değil, sadece ülkenin, önemli kentlerin ve sanayi merkezlerinin güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Son yıllarda yapılan reformlar, Rus kara kuvvetlerinin önemli kısmının muharebe kabiliyetini belirgin biçimde artırmayı ve asker sayısını azaltmayı sağladı. Sonuç olarak Rusya, gerekli görülmesi halinde birliklerini demiryolu üzerinde hızlıca sevk etme imkanını elde etti.

'SİLAHLI ÇATIŞMA DURUMUNDA DÜŞMANIN DENK GÜÇLERİYLE MUHAREBELERE GİRİŞMEKTEN KAÇINILACAK'

© Sputnik/ Host Photo Agency Rus ordusu, Yars-24 tipi kıtalararası balistik füzeyi başarıyla test etti

Bu arada Peck'e göre Rus birlikler, silahlı çatışma yaşanması durumunda, düşmanın denk güçleriyle savaşın kaderini belirleyecek muharebelere girişmekten kaçınacak. Bunun için Ruslar, kara, hava ve deniz bazlı tüm füzelerle düşmana ait uçak gemilerini, askeri üsleri ve uçakları hedef alacak.

Kara muharebelerindeyse Rus ordusu, grup ateş sistemlerini kullanacak ve bu sistemlerin mobilite özelliği sayesinde beklenmedik bombardımanlar düzenleyebilecek. Uzmanlar, Rusya'nın olası bir saldırıda yanıt için devreye alacağı nükleer cephanesini ise Moskova'nın en önemli teminatı olarak görüyor.