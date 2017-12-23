'Rus askerlerin çekilmesinin ardından Suriye'de istikrarı bozma çabaları var'

Sputnik'e konuşan Aleksandr Lavrentyev, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'nin büyük kısmının Suriye'den çekilmesiyle, bazı güçlerin bu ülkedeki mevcut durumu bozmaya ve Soçi'de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin engellemeye yönelik çabalarda bulunduğunu anlattı.

Rus diplomat, "Rusya'nın şu anda politik çözüm sürecine ve IŞİD dahil Suriye'deki terörist gruplara karşı mücadeleye önderlik etmesinden hoşlanmayanlar var" dedi.

Çözüm sürecine engel olmaya çalışan ülkeleri parmakla göstermeyeceklerini söyleyen Lavrentyev, "Bu ülkelerin temsilcilerinin çeşitli platformlarda yaptığı resmi açıklamalar zaten bunu gösteriyor" diye konuştu.

Rusya'nın bu durumda, diğer ülkelerden talep ettiği şeyleri yapmaya çalıştığını belirten Lavrentyev, "Kendi çıkarlarımızı bir kenara iterek Suriye halkının çıkarları doğrultusunda hareket etmeliyiz. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu engellemeye başaracaklar mı? Sanırım yapamayacaklar, çünkü doğru yönde ilerliyoruz ve eğer Suriye halkı bize desteklemeye karar verirse bunu Ulusal Diyalog Kongresi sırasında göreceğiz" ifadelerini kullandı.