Son ankete göre Meclis'e 3 parti giriyor

'Türkiye Monitörü Raporu'nun kasım ayı sonuçlarına göre, bu pazar seçim yapılsaydı 3 parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından her ay yapılan ve Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişi ile görüşülerek gerçekleştirilen 'Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi ' sonuçlarına göre, eğer bu pazar seçim olsaydı, AK Parti, CHP ve İYİ Parti barajı aşarak parlamentoya girebilecekti.

​Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, seçim anketinde Türkiye gündemini meşgul eden iç siyaset, ekonomi ve dış politika gibi konulara yer verilerek seçmenin nabzı tutuldu.

'Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi ' pic.twitter.com/7RS6CpOBaz — CafeMedya (@CafeMedyam) December 25, 2017

​Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artışın hem AK Parti, hem CHP hem de MHP'yi olumsuz etkilediği görülürken, İYİ Parti'nin durumuna ilişkin şu tespitte bulunuldu:

"Kurulduğu günden itibaren İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İYİ Parti'nin barajı aştığı görülmektedir. İYİ parti dışındaki partilerde önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir."