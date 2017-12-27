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    IŞİD'den geri alınan Musul'a giren Irak askerleri, örgütün bayrağının olduğu posterleri indirirken

    Times: IŞİD'e katılan 300 İngiliz, Türkiye'de saklanıyor

    © AFP 2017/ Mahmud SALEH
    Analiz
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    İngiltere'de yayın yapan Times gazetesi, IŞİD'e katılan 300'e yakın İngiliz'in, örgütün Suriye ve Irak'ta aldığı yenilgi sonrası Türkiye'de saklandığını öne sürdü.

    IŞİD- Rakka
    © REUTERS/
    'Eski punkçı IŞİD üyesi İngiliz Jones, İHA saldırısıyla öldürüldü'
    Times'ın baş sayfasında yer verdiği habere göre, Suriye'nin Rakka kenti ile Irak'ın Musul kentinin IŞİD'den geri alınması sonrası binlerce militan, Türkiye'ye kaçtı.

    BBC Türkçe'nin aktardığı, Anthony Loyd, Michael Evans ve Fiona Hamilton imzalı ve Suriyeli Kürt istihbarat kaynakları ile İngiliz güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre bu militanların 300'e yakını de İngiltere'den örgüte katılanlar. IŞİD'e katılmak için yola çıkan 850 İngiliz'in yaklaşık yarısı geri döndü. Örgüte katılanların 130'unun öldüğü ise doğrulandı.

    Haseke'deki IŞİD militanları
    © AFP 2017/ HO / ALBARAKA NEWS
    'Rakka anlaşması sonrası yüzlerce IŞİD'li Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçiyor'
    Haberde şu ifadelere yer verildi: "İngiltere'den giden cihatçıların çoğu Türkiye sınırından geçerek IŞİD'e katılmıştı. Times'a konuşan İngiliz güvenlik kaynakları, cihatçıların İngiltere'ye dönerek saldırıda bulunabileceği uyarısı yaparken son üç yılda Ankara ve batılı ülkeler arasında bu konudaki işbirliğinin de büyük aşama kaydettiğini söyledi.

    İngiliz güvenlik kaynakları, Türkiye'den İngiltere'ye dönmenin giderek zorlaştığını, geri dönmeye çalışan cihatçıların örgüt için savaştıklarına ilişkin kanıt olduğu takdirde, İngiltere iç istihbarat servisi MI5 ile polis görevlileri tarafından sorgulanacağını belirtti.

    İngiliz IŞİD militanı / Cemal el Haris
    © REUTERS/ Sosyal medya
    İngiltere kendini havaya uçurmadan önce gülümseyen IŞİD'ciyi konuşuyor
    Yetkililer, radikal savaşçıları yakalamak için örtülü stratejiler de uyguluyor. ABD'li istihbarat kaynakları da, yabancı IŞİD savaşçılarının takip edilmesi için İngiltere'nin ülkenin dış istihbarat servisi M16 ile beraber çalıştıklarını kaydetti."

    Haberde 2015'ten bu yana Avrupa'da gerçekleşen 40 saldırıdan üçünde, saldırganların Irak ve Suriye'den geri dönen yabancılar olduğu hatırlatıldı.

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    Etiketler:
    MI5, IŞİD, Suriye, Türkiye, İngiltere
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