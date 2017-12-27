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    Suriye'ye konuşlandırılan S-400 hava savunma sistemi.

    Hangi füze savunma sistemi daha güçlü? S-400 mü, THAAD mı?

    © Sputnik/ Dmitriy Vinogradov
    Analiz
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    Husilerin Riyad'ı hedef alan füze saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın füze savunmasını nasıl güçlendirilebileceği bir kez daha gündeme geldi. Sputnik'e konuşan Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, S-400 ve THAAD füze sistemlerinin birbirlerini çok iyi tamamlayabileceklerini söyledi.

    Riyad
    © REUTERS/ Faisal Al Nasser
    Husiler Riyad'daki Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı
    Yemen'deki Husi milisleri 19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kraliyet Sarayı'na balistik füze fırlattı. Füzeyi havada vurduğunu açıklayan Riyad, bu alanda savunma kabiliyetlerini arttırmak niyetinde. Bu bağlamda öne çıkanlar da ABD'nin THAAD ve Rusya'nın S-400 füze savunma sistemleri.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Rus askeri uzman Mihail Hodarenok, "Bu iki sistem de tek bir komuta merkezinden otomatik olarak çalıştırılamaz. Tamamen farklı matematikleri ve mantıkları var. Ancak menzillerine ve fırlatma irtifalarına göre ayrı yerlere konuşlandırılabilirler. Birbirlerini çok iyi tamamlayabilirler" ifadelerini kullandı.

    Hodarenok, "Öte yandan, sözgelimi Ürdün ordusundaki bir F-16, İsrail ordusundaki F-16'yı vuramaz. Yani Suudi Arabistan, ABD yapımı sistemi tercih ederse, onu yalnızca S-400 vurabilir. Sırf bu yüzden S-400 alınması da ihtimaller dahilinde" dedi.

    S-400 VE THAAD FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ ARASINDA BAŞLICA FARKLAR

    • S-400
      Sputnik
      Rosoboroneksport: S-400'ler Suriye'de kusursuz çalışıyor
      S-400'ler uçak, kruz füzeleri ve İHA'lar gibi aerodinamik hedefleri imha etmeye, THAAD ise kısa ve orta menzilli balistik füzelere yönelik.
    • THAAD, 150 kilometre irtifadaki hedefleri vurabiliyor, ancak S-400'ün yeni 40H6E füzesi 30 kilometre irtifanın üstünde etkili olamıyor.
    • Öte yandan S-400 füzeleri, THAAD'ınkilerden daha uzun menzile sahip. S-400'ün 40H6E füzeleri 400 kilometre, THAAD'ın füzeleri 200 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor. S-400 360 derece atış yapabilirken, THAAD'ın atış sektörü 90 derece yatay, 60 derece dikey olarak konuşlandırılmış halde çalışabiliyor.

    İKİ SİSTEM ARASINDAKİ FİYAT FARKI OLDUKÇA YÜKSEK

    • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Kral Selman
      © AA/ Bandar Algaloud / Suudi Kraliyet Divanı
      ABD'nin müttefikleri neden S-400 sistemlerini tercih ediyor?
      THAAD'ların AN/TPY radarı 1000 kilometre menzilden, S-400'ün radarı 600 kilometre menzilden bir görüş sağlayabiliyor.
    • İki sistem arasındaki başlıca farklılıklardan biri de çalışma prensibi. S-400 hedefi, hemen yanına fırlattığı füzenin başlığının patlamasının ardından ortaya çıkan parçacıklarla imha ederken, savaş başlığı olmayan THAAD hedefi doğrudan kinetik mermi ile vuruyor.
    • S-400 ve THAAD sistemleri arasında fiyat farkı da oldukça yüksek. 8 füzeli, 6 fırlatma rampalı bir THAAD bataryasının fiyatı 2.3 milyar dolar. 4 füzeli 8 fırlatma rampalı S-400'ün fiyatı ise 500 milyon dolar.

    Suudi Arabistan'ın tercihinde farklı unsurlar da etkili olabilir. Nitekim Irak ordusundaki Fransız yapımı füze savunma sistemlerinin özel bir sinyal ile devre dışı bırakılması nedeniyle ABD öncülüğündeki uçakları engelleyememesinin ardından, potansiyel müşteriler Batı'dan silah alımı konusunda daha dikkatli yaklaşmaya başladı.

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    'Rus S-400 sistemlerinin dünyada dengi yok'
    Etiketler:
    S-400, THAAD füze sistemleri, Mihail Hodarenok, Riyad, Suudi Arabistan, ABD, Rusya
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